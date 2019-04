Boeing e Caterpillar retiram ânimo a Wall Street após ‘rally’

Os mercados norte-americanos abriram a sessão desta quarta-feira ‘flat’ depois das fortes subidas registadas ontem à noite. Os resultados de empresas industriais de peso como a Boeing e a Caterpillar acabaram por pesar nas negociações, e os três principais índices de Wall Street estão agora pintados de ‘vermelho’.

O Dow Jones recua 0,15% (para os 26.616,39 pontos). Na mesma linha, o alargado S&P 500 corrige e perde 0,14% (para os 2.929,62 pontos) e o tecnológico Nasdaq desliza 0,18% (para os 8.106,18 pontos). Também o Russell 2000 desvaloriza (-0,03%), para os 1.584,11 pontos.

A multinacional com sede em Chicago – que tem estado pressionada desde a queda dos seus aviões 737 Max – viu as receitas do departamento de aviação comercial caírem 8,5% em termos homólogos, para 11,8 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros).

Por outro lado, a fabricante de máquinas, motores e veículos pesados não tem tantos motivos para desanimar (viu, por exemplo, os ganhos por ação a fixarem-se nos 2,94 dólares, superior aos 2,82 dólares esperados pelos analistas), os seus títulos caem 2,99%, para 137,79 dólares. É que, apesar dos resultados positivos, a Caterpillar assustou os investidores ao perder 4% nas vendas de equipamentos de construção na Ásia-Pacífico, o seu principal mercado em crescimento.

“Olhando para as cotadas de maior capitalização, temos a AT&T a reagir mal à perda de subscritores mais acentuada que o previsto. Os números da Caterpillar parecem não ter trazido entusiasmo aos investidores”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp. O analista do BCP destaca ainda a boa resposta do Snapchat e da eBay [vendas líquidas de 2,64 dólares por ação, ultrapassando os 2,58 estimados] aos números apresentados, bem como a “oferta concorrente de compra lançada à Anadarko, e que está a animar a petrolífera”.

Já esta manhã, em research de mercado, os especialistas do Bankinter haviam destacado o facto de o S&P500 ter alcançado ontem novos máximos históricos (2.934 pontos, o que significa uma subida de 17% no ano), “depois dos resultados divulgados por empresas como o Twitter ou a Hasbro terem batido as espectativas”. “Nos Estados Unidos, 83 das 100 empresas que já publicaram resultados bateram as espectativas”, sublinharam, na mesma nota.

Quanto ao petróleo, mantém-se acima dos 74 dólares/barril. A a cotação do barril de Brent está a somar 0,03%, para 74,53 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desce 0,11%, para 66,23 dólares por barril. No mercado cambial, nota para a depreciação de 0,29% do euro face ao dólar (1,1193) e para a ligeira valorização de 0,09% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2948).