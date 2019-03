Boeing em voo de recuperação com Wall Street em alta

A bolsa de Nova Iorque está a negociar em alta, acompanhada as congéneres europeias. A votação sobre o no deal do Brexit não tem pesado no sentimento dos investidores. Nos Estados Unidos os PPI, o preço índice dos produtores norte-americanos, tiveram um desempenho moderado durante o mês de fevereiro, o que poderá incentivar a Reserva Federal norte-americana a manter-se paciente no que diz respeito ao aumento das taxas de juro.

Os três principais índices de Wall Street estão a ter um início da manhã positivo. O S&P 500 está a subir 0,60%, para 2.808,39 pontos; o tecnológico Nasdaq avança 0,62%, para 7.245,71 pontos; e industrial Dow Jones valoriza 0,48%, para 25.678,21 pontos.

Destaque para a Boeing, que está a subir 0,76%, depois de ter acumulado de perdas de mais de 6% na sessão da véspera. Várias companhias aéreas norte-americanas estão a ser pressionadas pelas suas equipas de cabine e terrestres para suspenderem os voos em aviões Boeing 737 Max, referiu Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp.

O regulador aéreo norte-americano para já manteve a confiança no modelo da Boeing. A empresa já divulgou uma atualização de software nos aviões 737 Max, que esteve em desenvolvimento durante vários meses

Boeing rose 0.5% even as the bans remained in place, while the U.S. Federal Aviation Authority stuck to its prior statements that the model is safe.

Nas tecnológicas, o destaque do dia vai para a queixa apresentada na autoridade da concorrência da União Europeia pela plataforma de música, a sueca Spotify, contra a Apple. A empresa sueca considerou que a fabricante de iPhones abusou da sua posição de domínio ao favorecer o serviço de música da Apple (Apple Music) na sua App Store.

A Apple, no entanto, está a subir 0,36%, para 181,57 dólares. Por sua vez, a Spotify está a desvalorizar 0,45%, para 144,68 dólares, no dia em que anunciou a expansão com a Samsung em cujos dispositivos estará disponível em mode de pré-instalação, explicou o analista do BCP.

Ainda na Apple, no dia 25 de março será anunciado um novo serviço de assinatura de revistas, baseado em PDF e que funcionará também em modo offline. As novidades da Apple podem não ficar por aqui, ao apostar nos serviços de streaming de vídeo, fazendo concorrência à Netflix ou Amazon Prime Video.

A Kraft Heinz está a estudar a venda do seu segmento de queijo cottage, da Breakstone, que vende produtos lácteos. O negócio poderá chegar aos 400 milhões, segundo revela a CNBC. As ações da Kraft Heinz estão a subir 0,44%.

A Kraft estará pressionada para reduzir dívida e, por isso, “a alienação de ativos pode ser bem recebida” pelos investidores, explicou o analista do BCP.

Recorde-se que as “ações da Kraft Heinz perderam cerca de um terço do seu valor de mercado no último mÊs após a empresa ter reportado, a 21 de fevereiro, que estava a rever em baixa o valor das suas marcae em 15,4 mil milhões”, lembrou Ramiro Loureiro.

A Uber, que planeia entrar em bolsa ainda no final deste mÊs, contratou bancos de investimento para a IPO, segundo a agência Reuters. Os bancos de investimento terão avaliado a empresa em 120 mil milhões de dólares.

Entre os bancos que estão a preparar a IPO da plataforma de mobilidade urbana incluem-se o Bank of America Merril Lynch, o Barclays, o Citigroup, e o Allen. O processo é liderado pelo Morgan Stanley e pelo Goldman Sachs.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a valorizar. Em Londres, o Brent está a subir 1,05%, para 67,37 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate avança 1,93%, para 57,97 dólares.