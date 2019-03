Bolsa de Lisboa acompanha subidas das congéneres europeias

A bolsa portuguesa está a negociar em terreno positivo ao início da manhã desta segunda-feira, depois de ter arrancado a sessão no ‘vermelho’ (- 0,05% para 5.178,50 pontos). O principal índice nacional recuperou ligeiramente e valoriza (por volta das 08h:45) 0,02%, para os 5.182,25 pontos. A beneficiar o PSI-20 estão essencialmente os títulos do BCP (+0,22%, para 0,23 euros), da Jerónimo Martins (+0,23%, para 13 euros), dos CTT – Correios de Portugal (+1,23%, para 2,80 euros) e da EDP – Energias de Portugal (+0,34%, para 3,24 euros).

As ações da empresa liderada por António Mexia avançam após o seu conselho de administração ter anunciado, em comunicado enviado na noite passada à CMVM, que vai propor o reforço do investimento em renováveis e um plano de venda de ativos. Ainda neste setor, a REN – Rede Energéticas Nacionais sobe 0,08%. Por outro lado, a Galp Energia recua 1,25%, para 14,23 euros, e a EDP Renováveis cai 0,23%, para 8,50 euros. Em contraciclo está ainda a Ibersol (-1,74%) e a Corticeira Amorim (-0,37%, para 10,68 euros).

Nas restantes praças europeias, o sentimento é maioritariamente otimista, à exceção de Madrid. O índice alemão DAX sobe 0,24%, o britânico FTSE 100 cresce 0,74%, o francês CAC 40 valoriza 0,14%, o holandês AEX avança 0,35% e o italiano FTSE MIB soma 0,07%. Já o espanhol IBEX 35 perde 0,05%. O Euro Stoxx 50 está com uma valorização de 0,19%.

“A recuperação dos índices americanos após o fecho europeu de sexta-feira e a subida de hoje dos mercados asiáticos deverão construir o fundamento para uma subida inicial dos mercados europeus”, antevêem os analistas do Caixa Bank/BPI Research. Contudo, os mesmos especialistas referem que “o sentimento dos investidores europeus deverá manter-se bastante sensível a todos os eventos ou notícias relacionadas com a economia da zona euro e, mais alargadamente, com a economia global”, de acordo com a informação divulgada no «Diário de Bolsa» de hoje.

Quanto à cotação do barril de Brent, sobe 0,94%, para 66,36 dólares, enquanto a cotação do crude WTI cresce 1,05%, para 56,66 dólares por barril. No mercado cambial, nota para a apreciação de 0,08% do euro face ao dólar (1,1248) e para a desvalorização de 0,12% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3000).