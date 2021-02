Bolsa de Lisboa demarca-se da restante Europa ao negociar no ‘verde’

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,70% para 4.864,06 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 17 de fevereiro. No índice lisboeta, a Jerónimo Martins sobe 2,42% para 13,35 euros e a Galp valoriza 2,16% para 9,67 euros.

Além destas duas empresas, o BCP cresce 1,69% para 0,13 euros, a Novabase valoriza 1,66% para 3,68 euros e a Semapa soma 1,34% para 9,85 euros. A Pharol sobe 1,08% para 0,13 euros e a Sonae valoriza 0,07% para 0,70 euros.

No sentido inverso, os CTT mostram uma queda de 0,83% para 2,40 euros, a EDP deprecia 0,20% para 4,95 euros e a Corticeira Amorim desvaloriza 0,19% para 10,78 euros. A EDP Renováveis encontra-se inalterada na altura desta negociações do meio da sessão.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo, com Lisboa a destacar-se pela positiva. Frankfurt está a desvalorizar 0,60% para 13.980,10 pontos e Paris perde 0,04% para 5.784,19 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,49% para 8.114,00 pontos, Londres cai 0,24% para 1.082,2 pontos e Itália perde 0,82% para 2.273,6 pontos. O Euro Stoxx segue a descer 0,23% para 3.717,65 pontos.

“As bolsas europeias prosseguem na sua generalidade em baixa, com o índice nacional a ser a exceção, impulsionado pelas subidas da Galp, BCP e Mota-Engil”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking, enquanto a construtora valoriza 1,25% para 1,45 euros.

“Na reação a contas no exterior a Rio Tinto valoriza, enquanto Kering e Beiersdorf reagem negativamente. O setor Auto desvaloriza 0,5%, após ter sido revelado que as vendas de carros novos na União Europeia registaram uma queda homóloga de 24% no mês de janeiro. No combate à pandemia Israel reportou uma queda de 94% nos casos sintomáticos entre os vacinados, um sinal de otimismo no controlo contra o coronavírus”, destaca o analista de mercados.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 1,72% para os 61,09 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 1,91% para os 64,56 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,36% face ao dólar, para 1,2060 dólares, e a libra esterlina desce 0,23% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3870 doláres.