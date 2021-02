Bolsa de Lisboa em alta com BCP, CTT, EDP Renováveis e Ibersol a liderar

O PSI-20 fechou em alta na última sessão da semana, ao valorizar 1,06% para 4.841,62 pontos. As ações que mais subiram foram as do BCP que fecharam em alta de +2,59% para 0,1228 euros; seguindo-se os CTT que avançaram +2,33% para 2,42 euros; a Ibersol que fechou a subir +2,45% para 5,02 euros e a EDP Renováveis que ganhou 1,97% para 23,25 euros.

Só a Jerónimo Martins (-1,35% para 13,15 euros); a Pharol (-0,96% para 0,1244 euros) e a Ramada (-0,64% para 4,67 euros) fecharam em terreno negativo, num índice maioritariamente vestido de verde.

O Footsie e o DAX foram hoje as exceções a ganhos europeus. O global EuroStoxx 50 subiu 0,37% para 3.655,8 pontos. Nas principais praças, o FTSE 100 caiu 0,22% para 6.489,3 pontos e o DAX perdeu 0,03% para 14.056,7 pontos.

De resto, o CAC subiu 0,90% para 5.659,3 pontos; o italiano FTSE MIB avançou 0,80% para 23.083,4 pontos e o IBEX liderou os ganhos ao subir 1,13% para 8.214,7 pontos.

No geral as praças europeias fecharam no verde exceto Londres, Frankfurt, Amesterdão, Oslo e Estocolmo.

Em destaque hoje nos mercados europeus o facto de o BNP Paribas ter apresentado resultados. As Receitas de trading no 4.ºtrimestre falharam as estimativas. Os lucro do BNP Paribas caíram 13,5% para 7.067 milhões em 2020, devido ao impacto da pandemia de Covid-19. Mas as ações do banco francês avançaram 2,61%. A banca, no geral, deu um impulso aos mercados de ações europeus.

No seio empresarial a Vinci reage positivamente às contas. Em França o primeiro-ministro afirmou que um novo lockdown está fora de questão neste momento. Já o Reino Unido irá passar a exigir que viajantes de países críticos em relação ao coronavírus fiquem em quarentena a partir de 15 de fevereiro.

“As bolsas europeias encerram na sua generalidade em alta, com o Footsie e DAX a serem as exceções, sendo o último castigado pelas quedas da Siemens AG e SAP”, diz Ramiro Loureiro, Analista de Mercados do Millennium investment banking.

O analista destaca ainda na sua análise a aprovação do processo de reconciliação por parte do senado norte-americano, um passo fundamental para a aprovação rápida do plano de 1,9 triliões de dólares (valor em notação americana, correspondente a biliões em notação europeia) do presidente Joe Biden sem o apoio dos republicanos.

“A revelação de que a economia norte-americana terá gerado apenas 49 mil empregos em janeiro, menos de metade do previsto (105 mil) ficou assim para segundo plano”, refere o analista da Mtrader.

No mercado do petróleo, os futuros do Brent, referência para a Europa, sobem 1% para 59,43 dólares.

O euro aprecia 0,64% para 1,2041 dólares.

O mercado de dívida na Europa, destaca que as bunds alemãs sobem 0,69 pontos base para -0,45%. Portugal tem os juros a 10 anos a subirem 0,08 pontos base para 0,05% e Espanha vê os juros agravarem 0,11 pontos base para 0,12%. Já Itália vê os juros soberanos recuarem 1,13 pontos base para 0,53%.

Na Grécia os juros disparam 11,43 pontos base para 0,76%.