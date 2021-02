Bolsa de Lisboa em linha com Europa no ‘vermelho’

A bolsa de Lisboa está a perder 1,10% para 4.769,06 pontos no meio da sessão desta quinta-feira, 18 de fevereiro. No índice lisboeta, o BCP fustiga o PSI 20 ao cair 1,60% para 0,12 euros e a Jerónimo Martins cai 1,5% para 13,12 euros.

Além destas duas empresas, a EDP cai 1,47% para 4,88, a Pharol deprecia 0,78% para 0,13 euros e a Navigator desce 0,96% para 2,67 euros. A Galp apresenta uma queda de 0,84% para 9,50 euros e a Sonae desvaloriza 0,43% para 0,69 euros.

No meio da sessão de hoje, a Mota-Engil permanece inalterada, com as ações a 1,43 euros.

Contrariamente, a Ramada sobe 3,17% para 5,20 euros, a Corticeira Amorim valoriza 0,93% para 10,90 euros e a Altri cresce 0,78% para 5,79 euros. Os CTT somam 0,21% para 2,40 euros e a Novabase sobe 0,27% para 3,67 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo. Frankfurt está a desvalorizar 0,03% para 13.905,20 pontos e Paris perde 0,39% para 5.743,63 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,30% para 8.098,00 pontos, Londres cai 0,65% para 1.071,5 pontos e Itália perde 0,67% para 2.249,6 pontos. O Euro Stoxx segue a descer 0,23% para 3.691,19 pontos.

“Bolsas europeias negoceiam em baixa ligeira, com o índice nacional a liderar as perdas. No exterior destaque para as múltiplas contas empresariais com a Acciona, Repsol e Daimler a reagirem positivamente. Já a Airbus, Barclays, Orange e Klepierre reagem em baixa”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“Na frente da pandemia, profissionais de saúde em França e na Alemanha expressaram preocupações sobre os efeitos colaterais da vacina Covid-19 da AstraZeneca. As ações da farmacêutica seguem em baixa ligeira. No universo Stoxx600 o setor de Recursos Naturais é o que mais valoriza (+1,66%), contrastando com as perdas da Banca (-1,38%)”, indica o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,21% para os 61,27 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,28% para os 64,50 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,29% face ao dólar, para 1,2071 dólares, e a libra esterlina sobe 0,64% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3939 dólares.