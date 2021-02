Bolsa de Lisboa encerra com ganhos ligeiros no dia em que Draghi aceitou formar governo em Itália

A maioria das bolsas europeias encerrou a sessão desta quarta-feira, 3 de fevereiro, em terreno positivo, mantendo as negociações no ‘verde’ ao longo do dia de hoje. O índice português PSI-20 fechou a sessão a ganhar 0,36% para 4.819,40 pontos, tendo aproveitado a subida da EDP Renováveis em 2,64% para 23,30 euros e da Ibersol em 2,44% para 5,04 euros.

De destacar ainda para os ganhos de 0,99% para 8,34 euros da Galp, a subida de 0,72% da Jerónimo Martins para 13,36 euros e da REN em 0,21% para 2,34 euros.

Em sentido contrário, registam-se as perdas de 2,56% para 4,57 euros da Ramada e o recuo de 2,36% para 10,74 euros da Corticeira Amorim. Também a Semapa registou uma perda de 1,68% para 8,79 euros, a Nos caiu 1,43% para 2,75 euros, a Pharol apresentou um tombo de 0,95% para 0,12 euros, enquanto o BCP desvalorizou 0,77% para 0,12 euros e a Sonae depreciou 0,61% para 0,66 euros.

No restante Europa, o sentimento é misto, com o índice alemão DAX a apresentar uma valorização de 0,71%, o espanhol IBEX 35 a ganhar 0,78%, o francês CAC 40 permaneceu inalterado, o holandês AEX manteve-se no positivo a 0,31%, o italiano a ganhar 2,16% e o britânico FTSE 100 a recuar 0,15%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma valorização de 0,54%.

Itália, e maioria da Europa, mostrou-se positiva no dia em que Mario Draghi aceitou o desafio de Sergio Mattarella para formar um novo governo de emergência. O pedido do Presidente da República italiano chegou depois de o presidente da Câmara dos Deputados lhe ter comunicado o fracasso da medicação para formar um novo governo, após a saída de Giuseppe Conte e da abertura de uma crise política por parte de Matteo Renzi, líder do partido Itália Viva.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, avança 2,14% para os 55,93 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 1,35% para os 58,58 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,19% face ao dólar, para 1,2020 dólares, e a libra esterlina desce 0,11% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3651 dólares.

“Os mercados acionistas europeus registaram ganhos na sua maioria, no dia em que foi revelado que a atividade nos serviços da zona euro terá registado um agravamento mais suave que o previsto do ritmo de contração em janeiro e que nos EUA o setor acelerou surpreendentemente o crescimento. O índice FTSE MIB liderou os ganhos, impulsionado pela banca, após notas de que o presidente italiano abordou o ex-presidente do BCE Mario Draghi para formar um novo governo. O sector automóvel foi quem mais avançou na Europa, com a Daimler a disparar mais de 8% perante rumores de que poderá fazer um IPO da sua unidade de camiões pesados”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.