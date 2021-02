Bolsa de Lisboa encerra com perdas da NOS e REN em destaque

As principais bolsas europeias encerraram a sessão desta quinta-feira, 11 de fevereiro, em terreno misto. O índice português PSI-20 fechou a sessão a perder 0,13% para 4.815,70 pontos, tendo sido penalizado pela Ramada, que caiu 1,92% para 5,10 euros, e pelo recuo da NOS em 1,36% para 2,76 euros.

De destacar ainda a perda da RENE em 1,28% para 2,31 euros, a quebra da Sonae em 1,21% para 0,66 euros, enquanto o BCP desvalorizou 1,06% para 0,12 euros.

No sentido inverso, destaca-se a subida da Semapa em 1,82% para 9,52 euros e da Novabase em 1,71% para 3,57 euros. De salientar ainda para os ganhos de 1,50% para 5,01 euros da EDP, a subida de 0,91% da Altri para 5,54 euros e da Galp em 0,88% para 8,92 euros.

No restante Europa, o sentimento é misto, com o índice alemão DAX a apresentar uma valorização de 0,77%, o italiano a ganhar 0,21% e o britânico FTSE 100 a recuperar 0,13%. O francês CAC 40 fechou a sessão a cair 0,02% e o espanhol IBEX 35 encerrou a desvalorizar 0,34%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma valorização de 0,64%.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, recua 0,34% para os 53,33 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 0,41% para os 61,22 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,08% face ao dólar, para 1,2126 dólares, e a libra esterlina desce 0,10% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3813 dólares.