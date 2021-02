Bolsa de Lisboa encerra sessão no ‘verde’ em dia de Europa mista

As principais bolsas europeias encerraram a sessão desta quinta-feira, 25 de fevereiro, em terreno positivo. O índice português PSI-20 fechou a sessão a ganhar 1,12% para 4 787,35 pontos, tendo sido impulsionada pelos ganhos da 6,02% para 5,64 euros da Ibersol e de 3,43% para 0,69 euros da Sonae.

De destacar ainda os ganhos de 2,72% para 2,80 euros da Nos, de 2,63% para 1,48 euros da Mota-Engil e de 2,26% para 9,67 euros da Galp. A EDP, que apresentou ontem os resultados referentes a 2020 e ao dia de hoje a estratégia até 2025, encerrou a sessão a valorizar 2,18% para 4,82 euros, enquanto o BCP – em dia de apresentação de resultados – ganhou 0,67% para 0,12 euros.

No sentido inverso, destaca-se a descida da Ramada em 2,98% para 4,89 euros, da Altri em 0,81% para 6,13 euros, dos CTT em 0,60% para 2,50 euros, da Semapa perdeu 0,50% para 11,96 euros e da Corticeira Amorim, que apresentou ontem os resultados de 2020, depreciou 0,18% para 11,10 euros.

No restante Europa, o sentimento é misto, com o índice alemão DAX a apresentar uma desvalorização de 0,68%, o italiano a descer 0,15% e o britânico FTSE 100 a fechar positivo em 0,07%. O francês CAC 40 fechou a sessão a depreciar 0,24% e o espanhol IBEX 35 encerrou a valorizar 0,61%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma desvalorização de 0,54%.

“As praças europeias encerraram divididas entre os ganhos dos índices ibéricos e as perdas do DAX. E se em território nacional a reação positiva às contas da EDP e valorização Galp, ajudaram a sustentar o PSI 20, o índice alemão foi castigado pela queda da Bayer, que reportou um EBITDA e receitas abaixo do esperado pelos analistas”, indica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“À hora de fecho da Europa as congéneres de Wall Street estavam a registar perdas mais expressivas, com o tecnológico Nasdaq 100 a recuar mais de 1%. A subida das yields tem sido um fator de pressão para os índices de ações em Nova Iorque”, destaca o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, soma 0,41% para os 63,48 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 0,11% para os 66,11 dólares.

No mercado cambial, o euro ganha 0,48% face ao dólar, para 1,2222 dólares, e a libra esterlina desce 0,25% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4104 dólares.