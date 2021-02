Bolsa de Lisboa fecha em alta no dia de Carnaval em contraciclo com Europa

O PSI-20 valorizou 0,32% para os 4.830,01 pontos nesta terça-feira de Carnaval, em que as bolsas estão em normal funcionamento. A Sonae liderou as subidas ao valorizar 4,32% para 0,7005 euros. Seguiu-se a Ramada que avançou 2,38% para 5,16 euros; a Jerónimo Martins que fechou a subir 1,68% para 13,04 euros; e o BCP ganhou 0,49% para cotar nos 0,1241 euros.

Em terreno negativo destacou-se a Corticeira Amorim que caiu 2% para 10,80 euros, e a a Pharol que recuou 1,22% para cotar nos 0,1292 euros.

A EDP Renováveis também registou uma queda, mas de 0,25% para 20,35 euros e a Galp, que ontem tinha tido uma subida aparatosa, hoje caiu ligeiramente, -0,13% para 9,46 euros.

Lá fora, o europeu EuroStoxx 50 caiu 0,23% para 3.725,55 pontos e o Stoxx 600 recuou 0,055%.

O britânico FTSE 100 fechou a recuar 0,11% para 6.748,9 pontos; o parisiense CAC perdeu 0,05% para 5.783,24 pontos; o DAX fechou a cair 0,32% para 14.064,6 pontos; o FTSE MIB fechou a perder 0,66% para 23.449,4 pontos e o IBEX desvalorizou 0,62% para 8.152,5 pontos.

Em termos macroeconómicos, o Eurostat divulgou recentemente as contas nacionais trimestrais (primeira estimativa). No 4º trimestre de 2020, o PIB variou -5,9% em Portugal (tinha sido de -5,7% a queda no trimestre anterior), -5,0% na Zona Euro e -4,8% na UE a 27, em relação ao trimestre homólogo.

Em relação ao trimestre homólogo, o PIB variou -5,0% na zona euro (-4,3% no 3º trimestre de 2020) e -4,8% na UE27 (-4,2% no 3º trimestre de 2020). Em relação ao trimestre anterior diminuiu 0,6% na zona euro (+12,4% no terceiro trimestre de 2020) e diminuiu 0,4% na UE27 (+11,5% no primeiro trimestre de 2020).

Segundo o Gabinete de Estratégia e Estudos que trabalhou os dados do Eurostat, analisando por estados-membros, e para os países para os quais existem dados disponíveis, registaram-se diminuições homólogas em todos os países, com as maiores diminuições em Espanha (-9,1%), Áustria (-7,8%), Itália (-6,6%) e Portugal (-5,9%).

Em relação ao trimestre anterior, registaram-se as maiores diminuições do PIB na Áustria (-4,3%), Itália (-2,0%) e França (-1,3%). Os maiores aumentos homólogos verificaram-se na Roménia (5,3%) e Bulgária (2,1%).

Em Portugal destaque para a Síntese Estatística do Emprego Público, da DGAEP, que diz que em dezembro de 2020, o emprego no sector das administrações públicas situava-se em 718.823 postos de trabalho, um aumento de 2,8% em termos homólogos (mais 19.792 postos de trabalho).

O mercado de dívida pública regista uma subida da dívida alemã a 10 anos de +3,36 pontos base para -0,35%. Já a dívida portuguesa tem os juros a subirem 3,66 pontos base para 0,18%. Espanha tem os juros a agravarem 3,49 pontos base para 0,29% e Itália idem, com os juros em alta de 4,49 pontos base para 0,57%.

Isto no dia em que se soube que o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, deixou claro que os empréstimos do Fundo de Recuperação vão contar para dívida dos países, embora possa haver flexibilidade no caminho de ajustamento. “Os Estados-membros ao contrair empréstimos estão a aumentar o stock de divida pública, o que me parece uma coisa simples e direta. Não me parece útil criar incerteza em relação ao nível de dívida de um país”, disse o comissário europeu para a economia, questionado sobre o tema em conferência de imprensa esta terça-feira, após a reunião do Ecofin.

Bruxelas diz que as “condições muito vantajosas” em que vão ser concedidos os empréstimos aos diferentes estados membros, no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), permitem no entanto aligeirar os custos do serviço da dívida para os diferentes países. E que, dessa forma, talvez possa menor o inevitável impacto negativo sobre as dívidas públicas que resultará destes financiamentos.

O euros cai 0,19% para 1,2106 dólares.

No mercado do petróleo o Brent cai 0,46% para 63,01 dólares o barril.