Bolsa de Lisboa fecha em baixa no rescaldo das presidenciais

As bolsas europeias encerraram a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, invertendo na tendência do início das negociações desta semana. O índice português PSI-20 não foi exceção e perdeu 1,55% para 4.962,44 pontos, tendo sido penalizado sobretudo pelo tombo de 3,09% do BCP para 12 cêntimos e de 3,18% da Sonae para 68 cêntimos.

Destaque ainda para a queda superior a 2% de cotadas como CTT, Corticeira Amorim, Pharol ou Semapa. Já a papeleira Navigator, que apresenta resultados ainda hoje e dá o pontapé de saída na earnings season de Lisboa, caiu 1,82% para 2,48 euros.

No resto da Europa, o sentimento é igualmente pessimista, com o índice alemão DAX a apresentar uma queda de 1,62%, o espanhol IBEX 35 a perder 1,73%, o francês CAC 40 a desvalorizar 1,57%, o holandês AEX a deslizar 0,35%, o italiano FTSE MIB a cair 1,59% e o britânico FTSE 100 a recuar 0,80%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma queda de 1,33%.

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, destaca a volatilidade que se fez sentir esta tarde dos dois lados do Atlântico. “Em termos sectoriais as maiores quedas foram sentidas nos cíclicos, com o automóvel, viagens e lazer, banca e seguros a serem os mais castigados. Os rumores de que o plano de estímulos económicos de 1,9 biliões de dólares nos EUA que Joe Biden tenta aprovar pode sofrer um atraso parecem ter gerado algum nervosismo nos investidores”, refere o analista.

Já o valor do ‘ouro negro’ está a subir ligeiramente. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, avança 0,06% para os 52,30 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,13% para os 55,32 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,11% face ao dólar, para os 1,2162 dólares, e a libra esterlina sobe 0,87% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3632 dólares.

“O petróleo reage em alta enquanto os metais preciosos registam quedas, perante a notícia de que o Iraque pode cortar produção de petróleo em janeiro e fevereiro para compensar o não cumprimento anterior do acordo estabelecido pela OPEP+”, apontam os técnicos da XTB.

“Esta semana teremos um fluxo de notícias macro americano decente ou inclusivamente bom e os resultados empresariais ganham alguma visibilidade”, recordam ainda os analistas do Bankinter, em research.