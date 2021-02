Bolsa de Lisboa fecha em queda em linha com Europa. BCP recua mais de 3%

O PSI-20 caiu -0,37% para 4.821,97 pontos, numa sessão onde a maioria das bolsas europeias fecharam em terreno negativo. O campeão das quedas foi o BCP que recuou -3,46% para 0,1226 euros. Na sequência da análise do CaixaBank/BPI que cortou a recomendação à ação do BCP e estima que o banco liderado por Miguel Maya tenha lucros de 178 milhões em 2020. Os lucros do BCP terão estabilizado no quarto trimestre, segundo o analista do BPI.

Numa nota do CaixaBank/BPI de 10 de fevereiro e noticiada pelo Negócios, os analistas baixaram a recomendação das ações do BCP, de “comprar” para “neutral”.

Destaque ainda para a queda da Jerónimo Martins que foi de -1,83% para 12,87 euros. A Sonae recuou -0,90% para 0,6630 euros e os CTT perderam -0,62% para 2,39 euros. Destaque ainda para a queda da Galp que foi de -0,41% para 8,84 euros. Estes são alguns dos oito títulos que fecharam a cair.

A subir destacou-se a Ramada que valorizou +4,21% para 5,20 euros. A Semapa e a Navigator valorizaram +1,19% e +1,25%, respectivamente, para 9,35 euros e 2,60 euros. A EDP valorizou +0,26% para 4,93 euros. Estes são alguns dos nove títulos que fecharam no verde.

As praças europeias inverteram o sentimento positivo e acabaram por encerrar a sessão em queda.

O EuroStoxx 50 perdeu 0,35% para 3.648,4 pontos. Londres viu o seu FTSE 100 cair 0,11% para 6.524.4 pontos; o CAC 40 recuou 0,36% para 5.670,8 pontos; o alemã DAX fechou a cair 0,56% para 13.933 pontos; o italiano FTSE MIB caiu 0,15% para 23.264,7 pontos e o IBEX desceu 0,44% para 8.065,4 pontos.

“Destaque para a queda expressiva das ações da Galápagos durante a tarde, depois de anunciar a interrupção dos ensaios clínicos em estágio final para tratamento de fibrose pulmonar”, realça o analista do Millennium BCP, Ramiro Loureiro. A biotecnológica foi mesmo o título que mais recuou no universo Stoxx600.

Na reação às contas empresarias Adyen, Thyssenkrupp e SocGen mostraram comportamento positivo, enquanto Ubisoft, Maersk e Heineken registaram perdas, avança o analista da Mtrader.

Fora da earning season o Natixis valorizou mais de 7%, após o grupo financeiro francês BPCE ter confirmado o lançamento de uma OPA ao capital que ainda não detinha.

Na Alemanha a chanceler alemã Angela Merkel mantem conversações estatais sobre uma possível extensão das restrições para combater a pandemia.

A nível macroeconómico, o INE revelou que em janeiro de 2021, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Portugal registou uma taxa de variação homóloga de 0,3%, valor superior ao registado no mês anterior em 0,5 p.p. Foram ainda divulgadas as estatísticas do emprego e o INE revelou que em 2020, a taxa de desemprego foi 6,8%, tendo aumentado 0,3 p.p. relativamente a 2019 e também em 2020 os índices de emprego e de remunerações registaram diminuições de 0,5% e 1,0%, respectivamente (aumentos de 2,2% e 5,5% em 2019).

O petróleo Brent, referência na Europa, sobe 0,79% para 61,57 dólares o barril.

O euro aprecia 0,08% para 1,2129 euros.

No mercado de dívida pública, as obrigações do tesouro a 10 anos da Alemanha têm os juros a subirem 0,91 pontos base para -0,44%. Já a dívida portuguesa agrava 2,22 pontos base para 0,08% e a espanhola também sobe 1,67 pontos base para 0,15%. Itália tem os juros a recuarem 0,93 pontos base para 0,50%.