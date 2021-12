Bolsa de Lisboa fecha em terreno negativo com BCP, EDPR e Novabase a liderarem as perdas

O PSI-20 fechou em queda de -0,97% para 5.513,40 euros com as ações do BCP e da Novabase a caírem, respetivamente -2,44% (para 0,1441 euros) e -3,46% para 5,020 euros, e as da EDP Renováveis a recuarem -1,71% para 21,90 euros.

Neste feriado que celebra o dia da Imaculada Conceição, o índice da Bolsa de Lisboa viu apenas quatro títulos fecharem em alta. Destaque para as ações da Navigator que sobem +1,05% para 3,27 euros.

Os analistas destacam que foi uma sessão volátil e nublada a dos mercados de ações europeias. Os principais índices fecharam todos em terreno negativo.

Os globais EuroStoxx 50 e Stoxx 600 caíram, respetivamente, -1,01% (para 4.233 pontos), e -0,50%.

O FTSE 100 recuou 0,03% para 7.337,3 pontos; o CAC 40 fechou a perder -0,72% para 7.014,6 pontos; o DAX perdeu -0,80% para 15.687 pontos; o FTSE MIB caiu -1,42% para 26.752 pontos e o IBEX desceu -0,95% para 8.478,4 pontos. Também o holandês AEX caiu 1%.

Um estudo conduzido na África do Sul dá uma primeira ideia de como as vacinas se comportam perante a nova variante da covid-19. De acordo com experiências realizadas em laboratório, a Ómicron parece diminuir a eficácia da vacina da Pfizer, mas quem tenha levado uma dose de reforço deve estar mais protegido. São notícias positivas o anúncio da Pfizer de que uma terceira dose de sua vacina pode neutralizar a nova variante do Covid.

No mercado da dívida pública, a dívida a 10 anos da Alemanha agrava 6,27 pontos base para -0,31%. Por sua vez, os juros da dívida portuguesa sobem mais do que os alemães, ao agravarem 8,57 pontos base para 0,34%. Espanha também com juros a subirem 8,03 pontos base para 0,41% e Itália vê os juros dispararem 10,49 pontos base para 1,02%.

O euro sobe 0,70% para 1,1346 dólares.

No mercado do petróleo, o Brent, referência na Europa, avança 1,03% para 76,22 dólares o barril. Ao passo que o crude no NYMEX sobe 1,12% para 72,86 dólares o barril.

Ainda assim as ações da portuguesa Galp caíram -1,53% para 8,62 euros.