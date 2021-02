Bolsa de Lisboa impulsionada por Sonae e Mota-Engil neste meio de sessão

A bolsa de Lisboa está a ganhar 1,68% para 4.811,10 pontos no meio da sessão desta quinta-feira, 25 de fevereiro. No índice lisboeta, a Sonae valoriza 3,72% para 0,70 euros e a Mota-Engil cresce 2,77% para 1,48 euros.

Além destas duas empresas, a Nos soma 2,87% para 2,80 euros, a EDP – que apresentou hoje o plano estratégico até 2025 – valoriza 2,65% para 4,84 euros e o BCP sobe 1,84% para 0,12 euros. Por sua vez, a Pharol cresce 1,28% para 0,13 euros, a Altri sobe 0,16% para 6,19 euros, a Corticeira Amorim valoriza 0,18% para 11,14 euros e a Jerónimo Martins soma 0,12% para 12,95 euros.

A Ramada é a única empresa que está nas quedas neste meio da sessão. A empresa desvaloriza 1,19% para 4,98 euros. A Semapa mantém-se inalterada com as ações avaliadas em 12,02 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno misto. Frankfurt está a desvalorizar 0,30% para 13.934,70 pontos e Paris ganha 0,10% para 5.803,76 pontos. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 0,67% para 8.326,00 pontos, Londres sobe 0,51% para 1.077,5 pontos e Itália deprecia 0,02% para 2.258,4 pontos. O Euro Stoxx segue a decrescer 0,07% para 3.703,46 pontos.

Segundo o analista de mercados Ramiro Loureiro, do Millennium investment banking, o índice nacional está a ser impulsionado pela subida da Mota-Engil “que vai propor alteração de estatutos no âmbito da operação de participação da CCC no aumento de capital”, enquanto a EDP “reage em alta após a apresentação das contas”.

“No exterior destaque para as inúmeras apresentações de resultados, com reações positivas de Anglo American, AXA e Telefonica. Já a Ab Inbev, Standard Chartered, Bayer e Safran reagem negativamente. A trazer algum otimismo está um estudo de larga escala em Israel sobre a vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech, que apontou para uma eficácia de 94% na prevenção de infeções por Covid-19, numa amostra de 600 mil pessoas, onde cerca de um quarto tinha mais de 60 anos”, destaca o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,35% para os 63,44 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,39% para os 66,44 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,55% face ao dólar, para 1,2231 dólares, e a libra esterlina desce 0,01% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4138 dólares.