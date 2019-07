Bolsa de Lisboa negoceia ‘flat’ com Europa em alta em véspera de projeções do FMI

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,02%, para 5.201,13 pontos, em contraciclo com as principais congéneres europeias esta segunda-feira, véspera de o Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentar as projeções económicas sobre a economia global.

Em Lisboa, as desvalorizações dos títulos da Sonae Capital (-1,51%), da Jerónimo Martins (-1,14%), da Mota-Engil (0,63%) e da EDP (-0,45%), são os que mais pressionam o índice.

Destaque para a EDP, que começa a semana em queda depois de no sábado, 20 de julho, ter anunciado que vai investir quatro milhões de euros em duas centrais elétricas em São Tomé e Príncipe.

Em contraciclo, destaque para as evoluções da Nos que hoje, após o fecho do mercado, apresenta os resultados relativos ao segundo trimestre do ano. A média dos analistas, de acordo com o diário da bolsa do BPI, aponta para um lucro líqudio de 51 milhões de euros e um EBITDA de 169 milhões.

Outra empresa em destaque é a Galp Energia (0,72%), que acompanha a tendência do mercado petrolífero. O aumento das tensões no Estreito de Ormuz está a elevar os preços do petróleo, após a apreensão de outro petroleiro britânico: Em Londres, o Brent soma 1,62%, para 63,48 dólares, enquanto o WTI em Nova Iorque cresce 1,20%, para 56,30 dólares.