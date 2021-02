Bolsa de Lisboa negoceia no ‘verde’ em linha com praças europeias no meio da sessão

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,26% para 4.807,16 pontos no meio da sessão desta segunda-feira, 1 de fevereiro. No índice lisboeta, a Ibersol valoriza 2,05% para 4,98 euros.

Além desta empresa, a Altri valoriza 1,91% para 5,01 euros, a Semapa ganha 1,60% para 8,89 euros, a Sonae sobe 1,06% para 0,67 cêntimos e o BCP valoriza 1,05% para 0,12 cêntimos. Também a EDP sobe 0,97% para 5,22 euros e a EDP Renováveis está no ‘verde’ a crescer 0,44% para 22,65 euros.

Em sentido contrário, a Pharol encontra-se em destaque ao ser a empresa com uma maior desvalorização, caindo 2,94% para 0,12 cêntimos. A Galp desvaloriza 1,13% para 8,19 euros, a Jerónimo Martins perde 0,52% para 13,40 euros e a Nos deprecia 0,49% para 2,83 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo. Frankfurt surge neste meio da sessão a ganhar 1,41% para 13.622,35 pontos e Paris valoriza 1,37% para 5.573,17 pontos. Madrid segue no ‘verde’ com um aumento de 0,92% para 7.829,00 pontos e Londres valoriza 1,29% para 1.041,5 pontos, enquanto Itália sobe 1,14% para 2.129,3 pontos.

“Bolsas europeias seguem na sua maioria em alta a meio da manhã desta segunda-feira, no dia em que foi revelado que a atividade industrial na Zona Euro terá registado um abrandamento mais leve que o previsto no ritmo de expansão em janeiro, com o registo a desiludir apenas em Espanha, onde o setor terá entrado em contração”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.