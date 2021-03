Bolsa de Lisboa negoceia no ‘vermelho’ com EDP Renováveis a cair mais de 2%

A bolsa de Lisboa está a perder 0,96% para 4.788,70 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 17 de março. No índice lisboeta, a EDP Renováveis encontra-se a desvalorizar 2,11% para 17,60 euros e a Pharol deprecia 1,85% para 0,12 euros.

Além destas duas empresas, os CTT caem 1,71% para 2,87 euros, a Jerónimo Martins desvaloriza 1,69% para 13,11 euros e a Galp cai 1,63% para 10,26 euros. A Ramada desvaloriza 0,20% para 4,93 euros, a Ibersol cai 0,34% para 5,78 euros e a Ren deprecia 0,43% para 2,34 euros.

A EDP cai também 0,76% para 4,80 euros e a Sonae desvaloriza 0,56% para 0,71 euros.

A Ramada encontra-se inalterada, com cada ação avaliada em 3,54 euros.

O BCP encontra-se a valorizar 0,52% para 0,12 euros. Também a Sonaecom sobe 7,77% para 1,6 euros, depois da empresa apresentar lucros de 60 milhões de euros, um incremento de 15,3% face ao ano anterior.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo. Frankfurt está a desvalorizar 0,01% para 14.556,20 pontos e Paris perde 0,20% para 6.043,24 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,92% para 8.578,00 pontos. Londres deprecia 0,60% para 1.085,8 pontos e Itália desce 0,12% para 2.344,2 pontos. O Euro Stoxx segue a decrescer 0,24% para 3.841,87 pontos.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 0,83% para os 64,26 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 1,02% para os 67,69 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,03% face ao dólar, para 1,1897 dólares, e a libra esterlina sobe 0,04% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3893 dólares.