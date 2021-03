Bolsa de Lisboa no vermelho com Galp a desvalorizar mais de 3%

A bolsa de Lisboa está a perder 1,66% para 4.764,17 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 17 de março. No índice lisboeta, a Galp encontra-se a desvalorizar 3,86% para 9,68 euros e a Sonae cai 3,13% para 0,77 euros.

Além destas duas empresas, a EDP Renováveis tomba 2,53% para 16,92 euros, o BCP cai 2,88% para 0,11 euros e a Mota-Engil deprecia 2,68% para 1,38 euros. Também a Pharol perde 2,06% para 0,11 euros, e a EDP cai 0,88% para 4,86 euros.

Os CTT desvalorizam 0,78% para 3,19 euros, a REN cai 0,42% para 2,35 euros e a Corticeira Amorim perde 0,20% para 10,06 euros.

A Novabase ganha 1,39% para 3,66 euros, enquanto a Ibersol valoriza 0,76% para 5,28 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo. Frankfurt está a desvalorizar 1,02% para 14.460,95 pontos e Paris perde 0,89% para 5.894,45 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 1,60% para 8.309,00 pontos. Londres deprecia 1,08% para 1.067,0 pontos e Itália desce 0,82% para 2.322,4 pontos. O Euro Stoxx segue a decrescer 1,07% para 3.791,55 pontos.

“Os mercados de ações europeus negoceiam em baixa esta amanhã, com os investidores a mostrarem-se preocupados com o recente aumento de infeções diárias por Covid-19 e que está a levar vários países a apertarem as restrições numa época de consumo como a Páscoa, mesmo numa altura em que prossegue a vacinação com vista a imunização das populações. Hoje haverá uma videoconferência entre os líderes da União Europeia para discutirem esta nova onde de casos e o ritmo de vacinação”, refere Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“A acrescer estão receios relacionados com notícias de que a SEC pode ameaçar a listagem de empresas chinesas nos EUA, com o regulador de mercado norte-americano a começar a implementar uma lei aprovada no final do Governo Trump, que pode levar à expulsão da cotada da Bolsa de Valores de Nova Iorque ou do Nasdaq caso a empresa rejeite que sua auditoria seja inspecionada por três anos, o que afeta o sentimento, em especial no setor tecnológico”, indica o analista.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 3,06% para os 59,31 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a desvalorizar 2,72% para os 62,66 dólares. O navio porta contentores ainda se encontra encalhado no Canal do Suez, com as operações ainda sem fim à vista, e com outros cargueiros paralisados.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,05% face ao dólar, para 1,1806 dólares, e a libra esterlina sobe 0,10% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3696 dólares.