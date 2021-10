Bolsa de Lisboa segue em terreno negativo

Depois de ter aberto sessão desta quarta-feira a desvalorizar 0,46%, para 5,507.99 pontos, a bolsa de Lisboa segue, no meio da sessão, em terreno negativo a cair 1,45% para 5.453,52 pontos.

O BCP, que ontem encerrou sessão a motivar o crescimento da bolsa lisboeta, cai agora 2,17% para 0,1625 euros. A Altri cede 1,73% para 5,11 euros, a Navigator perde 1,98% para 2,97 euros. Os CTT recuam 1,49% para 4,63 euros.

A Pharol SGPS, que começou o dia com as maiores perdas, de 3,93% para 0,09 euros, está a cair 2,18% para 0,0896 euros. A EDP desce 1,22% para 4,46 euros.

Quanto às congéneres europeias, o alemão DAX deprecia 2,25%, o francês CAC 40 recua 2,17%, o britânico FTSE 100 desvaloriza 1,74% e o espanhol IBEX35 cede 219%.

Segundo o analista Ramiro Loureiro, “as bolsas europeias negoceiam em baixa esta quarta-feira, com índices de ações como o DAX, CAC ou Euro Stoxx 50 a perderem mais de 2%. A subida das yields de dívida soberana, aliadas a dados macroeconómicos abaixo do esperado está a gerar receios nos investidores sobre a recuperação da Zona Euro”.

“As encomendas às fábricas na Alemanha denotaram uma queda mais acentuada que o previsto (face ao mês de julho) e as vendas a retalho na região da moeda única estagnaram em termos homólogos em agosto. O selloff é generalizado, sendo que os setores cíclicos acabam por ser os mais penalizados, com o de Viagens & Lazer e o Automóvel a tombarem cerca de 3%”, de acordo com o analista do Millenium BCP.