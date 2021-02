Bolsa de Lisboa segue no ‘verde’ impulsionada pelas papeleiras

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,38% para 4.747,61 pontos no meio da sessão desta quarta-feira, 24 de fevereiro. No índice lisboeta, a Altri valoriza 3,15% para 6,21 euros e a Navigator sobe 1,81% para 2,81 euros.

Além destas duas empresas, a EDP – que vai divulgar contas de 2020 – cresce 0,93% para 4,76 euros, a Pharol soma 0,64% para 0,13 euros e a Mota-Engil sobe 0,56% para 1,44 euros. O BCP cresce 0,34% para 0,12 euros, a Galp valoriza 0,35% para 9,24 euros e a Sonae soma 0,30% para 0,68 euros.

No sentido inverso, a Corticeira Amorim – que apresenta resultados depois do fecho do mercado – surge numa queda de 1,25% para 11,10 euros, a Novabase deprecia 0,78% para 3,83 euros, a Semapa cai 0,66% para 12,04 euros e a Jerónimo Martins desvaloriza 0,35% para 12,95 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo. Frankfurt está a valorizar 0,70% para 13.961,35 pontos e Paris ganha 0,14% para 5.788,13 pontos. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 0,44% para 8.288,00 pontos, Londres sobe 0,16% para 1.068,0 pontos e Itália soma 0,45% para 2.251,6 pontos. O Euro Stoxx segue a crescer 0,41% para 3.704,40 pontos.

“Bolsas europeias prosseguem em alta ligeira, com o índice alemão DAX a liderar os ganhos, após a revelação de que a economia germânica terá crescido acima do previsto no quarto trimestre de 2020. Euro Stoxx 50 regista a primeira sessão positiva esta semana”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

“No exterior em reação aos resultados a Telecom Italia mostra-se animada e é o título que mais sobe no universo Stoxx600. Já a Telefonica Deutschland, Ageas e Puma reagem em baixa. Na frente da pandemia de coronavírus a Reuters refere que a AstraZeneca pode entregar menos de metade das vacinas acordadas com a União Europeias na 1.ª metade do ano”, destaca o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 1,07% para os 62,3 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 1,24% para os 65,28 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,14% face ao dólar, para 1,2167 dólares, e a libra esterlina sobe 0,19% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4137 dólares.