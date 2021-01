Bolsa de Lisboa sobe com BCP a disparar mais de 4%. Europa recupera de perdas

O PSI-20 valorizou hoje 1,43% para 4.853,65 pontos. A liderar as subidas estiveram as ações do BCP que dispararam +4,16% para 0,1178 euros. Os CTT avançaram +3,43% para 2,41 euros. A EDP Renováveis recuperou de perdas nas últimas sessões e fechou a subir +3,39% para 22,90 euros. O mesmo acontecendo com a EDP que subiu +2,00% para 5,20 euros.

Também a Novabase se destacou ao subir +2,13% para 3,350 euros. O sector do papel também valorizou, com a Navigator a avançar +2,04% para 2,50 euros e a Altri a ganhar +1,97% para 5,03 euros.

Pela negativa destacaram-se a Galp e a Jerónimo Martins, com quedas de 0,91% e 0,90% respetivamente. A Galp fechou nos 8,50 euros e a retalhista nos 13,70 euros. Também a Ibersol recuou -0,61% para 4,91 euros.

Na Europa, o EuroStoxx 50 fechou a subir 0,59% para 3.557,23 pontos e o Stoxx 600 ganhou 0,14%.

À exceção de Londres, a maioria das principais praças europeias fechou no verde.

O FTSE 100 caiu 0,64% para 6.525,14 pontos; o CAC valorizou 0,99% para 5.513,5 pontos; o FTSE MIB avançou 1,06% para 21.891,4 pontos; e o espanhol IBEX fechou a subir 1,03% para 7.933,3 pontos.

Em Espanha os bancos já estão a apresentar resultados anuais. A instituição financeira Bankia valorizou em bolsa 4,43% no dia em que reportou que obteve um resultado líquido de 230 milhões de euros em 2020, menos 56% do que em 2019, após destinar 505 milhões de euros de provisões extraordinárias para fazer face aos impactos da pandemia de Covid-19

O Caixabank e o BBVA deverão anunciar os seus resultados até amanhã.

“A revelação da AstraZeneca de que vai entregar mais vacinas contra o Coronavírus à União Europeia acabou por atenuar a troca de acusações dos últimos dias e ajudou a suportar o sentimento”, escreve o analista de mercados, Ramirou Loureiro, do Millennium BCP.

“O PSI20 foi dos que mais subiu, com o BCP a disparar cerca de 4% e a liderar os ganhos, perante uma recuperação superior a 8% desde os mínimos da sessão, onde tocou nos 0,1088 euros”, adiantou o analista da Mtrader.

“O ambiente positivo que se vive em Wall Street acabou por ajudar ao movimento na Europa, no dia em que foi revelado que a economia norte-americana terá crescido a uma taxa anualizada de 4% no 4.ºtrimestre de 2020, um ritmo ligeiramente inferior ao estimado”, acresceu ainda o analista.

A nível macroeconómico, o sentimento económico e expectativas de emprego caem na zona euro de dezembro para janeiro. O indicador do sentimento económico e o indicador de expectativas de emprego recuaram, em janeiro, na zona euro e na União Europeia, face a dezembro, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Segundo dados da Direção-geral dos Assuntos económicos e Financeiros da Comissão Europeia, de dezembro para janeiro o sentimento económico caiu 0,9 pontos para os 91,5 na zona euro e 0,6 pontos para os 91,2 na na União Europeia (UE).

O indicador de expectativas de emprego também diminuiu, mas de forma mais acentuada: 1,6 pontos para 88,8 na zona euro e 1,3 pontos para 90,0 na UE.

Entre as maiores economias da zona euro, o sentimento económico caiu em França (-2,6 pontos) e na Alemanha (-2,3), tendo melhorado em Espanha (2,4), Holanda (0,6) e Itália (0,4).

A Comissão Europeia decidiu hoje prolongar, até final de dezembro deste ano, as regras mais flexíveis para as ajudas estatais devido à crise gerada pela covid-19.

Por outro lado os preços ao consumidor na Alemanha subiram para 1% em relação ao ano anterior em janeiro, após uma queda de 0,3% no mês anterior e acima das expectativas dos analistas de aumento de 0,7%.

A Moody’s defendeu num relatório publicado esta quinta-feira que o impacto dos últimos lockdowns no consumo das maiores economias da Europa deve ser mais discreto do que nas restrições de 2020.

A interrupção do consumo de novas restrições ao coronavírus nas cinco maiores economias europeias será muito mais branda do que durante o primeiro bloqueio, refere a Moody’s.

A agência de rating diz que para as empresas, alguns setores precisarão de 3 a 4 anos para retornar aos níveis anteriores à crise e os níveis de atividade irão variar significativamente entre os sectores. O montante de caixa acumulado por empresas nas cinco maiores economias europeias estabilizou, à medida que as empresas contraíram menos empréstimos e emitiram menos dívidas. Os níveis de depósito atuais ajudarão a amortecer o impacto da crise, diz a Moody’s.

O euro sobe 0,11% para 1,2124 dólares.

A dívida alemã a 10 anos agrava 0,70 pontos base para -0,54%. Já a dívida portuguesa cai 0,36 pontos base para 0,02% e a espanhola recua 0,10 pontos base para 0,07%. Itália vê os juros caírem 1,92 pontos base para 0,63%.

Os futuros do Brent em Londres caem 0,38% para 55,60 dólares o barril.