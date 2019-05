Bolsa de Wall Street negoceia em alta no início da sessão

O jornal “El Economista” destaca a subida de cerca de 50% do preço do petróleo desde dezembro de 2018, alertando para a “ameaça” que isso representa para o crescimento económico da Espanha e da Zona Euro. “A Espanha paga 4.700 milhões de dólares por cada 10 dólares de aumento no preço do petróleo”, salienta.