Bolsa portuguesa acompanha Europa em alta. Galp dá gás ao PSI 20 na abertura da sessão

O principal índice bolsista português (PSI 20) iniciou a sessão desta terça-feira de Carnaval em terreno positivo. O PSI 20 soma 0,64% para 4.845,26 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Entre as principais praças europeias, o britânico FTSE avança 0,22%, o francês CAC 40 ganha 0,04%. Já o alemão DAX recua 0,04% e o espanhol IBEX desliza 0,10%. Os investidores continuam otimistas com os planos de vacinação contra a Covid-19 em curso, na expetativa de uma recuperação económica global mais acelerada.

Na bolsa portuguesa, os títulos da Galp lideram os ganhos. A petrolífera nacional avança 1,57%, para 9,622 euros, em linha com o mercado petrolífero. Em Londres, o barril do Brent, que é extraído no Mar do Norte, é negociado acima dos 63 dólares, enquanto o WTI avança 0,79%, para 59,91 dólares.

Ainda no sector das energias, o PSI 20 é impulsionado pela EDP Renováveis, que ganha 0,25%, para 20,45 euros. O BCP também influencia a negociação da praça nacional, somando 0,57%, para 0,124 euros.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,07% face ao dólar, para 1,214 dólares. Já na relação com a libra, a divisa europeia deprecia 0,02%, para 0,871 libras. A moeda britânica aprecia 0,17% face ao dólar, para 1,392 dólares.