Bolsa portuguesa acompanha Europa em alta, animada pelo setor das papeleiras, Galp e BCP

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,75%, para 5.245,80 pontos, esta segunda-feira, em linha com as principais praças europeias. Em Lisboa, todos os títulos somam ganhos, com destaque para o setor do retalho e das papeleiras, à exceção da Sonae Capital que perde 0,23%, para 0,87 euros.

O BCP e a Galp Energia são as cotadas que mais contribuem para os ganhos do PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya sobe 0,87% para 23,23 cêntimos, enquanto a petrolífera soma 1,02% para 14,425 euros.

No setor das papeleiras, a Navigator soma 1,76%, para 4,15 euros, a Altri avança 1,22%, para 7,06 euros, e a Semapa cresce 0,55%, para 14,6 euros.

Já no retalho, a Jerónimo Martins ganha 0,46%, para 13,21 euros, e a Sonae avança 1,03%, para 0,93 euros.

Destaque, ainda, para o BCP (0,65%), Galp (0,74%) e Nos (1,23%).

O PSI 20 acompanha o otimismo das principais praças europeia que reflete, segundo o Diário da Bolsa do BPI, “a inesperada melhoria da atividade manufatureira na China”. Esta melhoria aliviou os receios em torno do crescimento da economia chinesa.

[Dados das 8h33]