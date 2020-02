Bolsa portuguesa em alta acompanha tendência das principais praças europeia

O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,44%, para 5.305,05 pontos, em linha com as principais praças europeias esta terça-feira, 11 de fevereiro. Doze empresas cotadas valorizam, cinco desvalorizam e uma negoceia sem variação.

Os títulos dos CTT (0,62%), da Navigator (0,67%), da NOS (1,22%), da Mota-Engil (0,90%) e Ibersol (4,65%) impulsionam o PSI 20. Entre estas destaque para os CTT, que na segunda-feira reportaram à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que o Norges Bank, instituição que gere o fundo soberano da Noruega, passou a deter, de forma direta e indireta, 4,66% do capital da operadora postal.

Entre as principais congéneres europeias, os investidores mostram-se otimistas influenciados pelas praças mundiais. Na segunda-feira, “a sessão asiática também correu bem, com muitas empresas a voltarem às suas atividades normais”, segundo o analista André Pires da corretora XTB.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou que o orçamento anual, no qual constam cortes em alguns programas sociais e aumento dos gastos em defesa, por forma a evitar que a dívida federal bruta se fixasse acima dos 30 mil milhões de dólares nos próximos 10 anos.

Do Reino Unido chegou a informação de que os britânicos querem “acabar com as regras de serviços financeiros da União Europeia”, segundo André Pires. Mas deverá procurar uma relação “durável” para os bancos.

Quanto ao flagelo do coronavírus, o número de mortes já ultrapassou as mil vítimas e o número total de casos confirmados saltou para mais de 42.600.