Bolsa portuguesa em alta contraria congéneres europeias. Galp dá gás ao PSI 20

A bolsa portuguesa negoceia esta terça-feira em terreno positivo, contrariando a tendência das principais congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) soma 0,29%, para os 4.701,53 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,24%, o britânico FTSE 100 recua 0,27%, o francês CAC 40 desce 0,02% e o espanhol IBEX 35 cai 0,16%. No Velho Continente, os investidores revelam-se pessimistas, depois das perdas generalizadas em Wall Street, na sessão de segunda-feira, devido à incerteza sobre os estímulos. A bolsa de Nova Iorque fechou mista, exceto as tecnológicas, que valorizaram, entre a incerteza e a esperança do pacote de estímulo económico que o Senado norte-americano está a votar e que poderá ser a ‘alavanca’ de que os Estados Unidos precisam para recuperar da crise decorrente da pandemia. Em causa, um pacote de 1,9 biliões de dólares promovido pela administração de Joe Biden. Na Ásia, os índices fecharam esta terça-feira no verde.

Na bolsa portuguesa, a Galp Energia lidera os ganhos ao somar 0,67%, para 10,455 euros. A petrolífera contraria a tendência do mercado da matéria prima. No mercado petrolífero, o Brent, que é negociado em Londres e é referência para Portugal, perde 0,44%, para 67,92 dólares, enquanto o WTI cai 0,55%, para 64,68 dólares.

Ainda no PSI 20, destaca-se o BCP que avança 0,17%, para 0,1196 euros. A EDP Renováveis também se evidencia no arranque da sessão, valorizando 0,12%, para 16,54 euros.

Em terreno negativo, destaque para a telecom NOS que perde 0,36%, para 2,74 euros, em véspera de apresentação de resultados.

No forex (mercado cambial), o euro aprecia 0,34% face ao dólar, para 1,1880 dólares. A divisa da zona euro aprecia 0,05% perante a libra, para 0,8569 libras. A libra avança 0,30% na relação com o dólar, para 1,3864 dólares.