Bolsa portuguesa “fortemente contagiada” pelo pessimismo das principais praças europeias

O principal índice bolsista português (PSI 20) afunda 2,29%, para 4.747,74 pontos, em linha com as principais praças europeias esta sexta-feira, 6 de março. “O PSI-20 é fortemente contagiado pela mudança no sentimento de mercado”, explicou o analista e gestor de conta da corretora XTB, André Neto Pires.

O sentimento de mercado voltou a deteriorar-se com os recentes dados e notícias relacionadas com o novo coronavírus (Covid-19) e prova disso são as quedas dos índices norte-americanos: O S&P 500 caiu 3,39%, o Dow Jones caiu 3,58% e o Nasdaq caiu 3,10%. Russell 2000 fechou 3,42% mais baixo. A Europa refleta os receios de Wall Street.

O número de novos casos excedeu o número de novas recuperações pela primeira vez desde 17 de fevereiro, sendo que o número de casos confirmados com novo coronavírus aumentou para 98.441. Desse, 55,661 casos são de pessoas que recuperaram da infeção. O número de vítimas mortais é de 3.387.

Na bolsa portuguesa, as maiores perdas verificam-se no setor das papeleiras e energia. A Altri tomba 4,69%, para 4,63 euros, a Navigator cai 3,19%, para 2,67 euros, e a Semapa recua 1,75%, para 11,20 euros.

No setor da energia, a EDP Renováveis cai 2,58%, para 12,82 euros, a Galp Energia recua 2,46%, para 12,07 euros, e a EDP desvaloriza 1,66%, para 4,50 euros.

Os títulos da Mota-Engil (-4,15%), do BCP (-3,62%), dos CTT (-3,99%) e da Sonae (-3,25%) também contribuem para o tombo do PSI 20.