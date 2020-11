Bolsas da Europa seguem em alta. Altri e Mota-Engil animam Lisboa

As bolsas europeias mantêm-se em terreno positivo na sessão desta sexta-feira, recuperando das fortes perdas de ontem. O índice português, PSI-20, avança 0,72% para os 4.398,99 pontos, impulsionado pelos ganhos dos CTT – Correios de Portugal (+2,78% para 2,40 euros), da construtora Mota-Engil (+3,13% para 1,38 euros), que esta semana anunciou três novos contratos em África no valor total de 171 milhões de euros, e da Altri.

As ações da produtora de pasta e papel estão a disparar 3,84% para 4,11 euros, depois de ontem terem sido publicados os resultados do terceiro trimestre, após o fecho do mercado. Apesar de a empresa liderada por José Pina ter visto os lucros dos primeiros nove meses do ano afundarem 73,3% para 24,3 milhões de euros, os meses de julho, agosto e setembro foram importantes em termos de recuperação do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

A EDP – Energias de Portugal sobe 0,16% para 4,46 euros pouco depois de informar que, em conjunto com a Embraer, irá criar um avião elétrico, utilizando como base a aeronave EMB-203 Ipanema para desenvolver um sistema de armazenamento e recarga elétrico.

A cair está apenas a Jerónimo Martins, cujos títulos deslizam 0,61% para 13,83 euros.

No resto da Europa, o sentimento é igualmente otimista. O índice alemão DAX sobe 0,42%, o britânico FTSE 100 avança 0,59%, o espanhol IBEX 35 cresce 0,62%, o francês CAC 40 valoriza 0,52%, o holandês AEX sobe 0,77% e o italiano FTSE MIB soma 0,91%.

O Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma valorização de 0,58%. “Prosus e Inditex lideram os ganhos, enquanto Vonovia e Pernod Ricard são as que mais perdem”, explica o analista Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

“O sentimento de mercado continua a ser positivo e pró-bolsas. Não esqueçamos que o resultado das eleições americanas foi praticamente clarificado (confirma-se a vitória de Biden na Geórgia), os resultados das vacinas continuam a evoluir e a campanha de compras de Natal deverá servir de estímulo”, referem os analistas do Bankinter, em research.

O valor do ‘ouro negro’ está de novo a subir. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 0,88% para os 42,27 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 1,11% para os 44,69 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza os ligeiros 0,02% face ao dólar, para 1,1875 dólares, e a libra esterlina avança 0,14% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3279 dólares. Neste campo, os analistas da XTB destacaram que o dólar australiano e o dólar neozelandês sobressaíram com o “melhor registo de desempenho” no começo da sessão de hoje, enquanto o dólar norte-americano e o iene japonês registaram o pior desempenho.