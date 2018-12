Bolsas europeias amanhecem com perdas. Jerónimo Martins e Pharol contrariam tendência

A bolsa portuguesa começou a sessão desta terça-feira, dia 18 de dezembro, em terreno negativo. O principal índice português, PSI 20, recuava 0,68%, para 4.698,36 pontos cerca de 15 minutos após o arranque da sessão, penalizada pelo contexto europeu e pela queda de quase todas as cotadas.

“As incertezas ligadas ao Brexit, às relações entre Roma e Bruxelas e a instabilidade social em França minam o sentimento dos investidores globais em relação à Europa. O facto de a exposição destes investidores à Europa ser bastante inferior ao normal faz com que o potencial de venda seja menor do que no passado. Por um lado, os gestores globais sentem-se pouco tentados a expor-se à Europa, mas por outro lado também não têm tantas ações europeias para venderem como no passado”, clarificam os analistas do CaixaBank/BPI Research.

A Galp Energia perde 1,85%, para 13,81 euros, destacando-se na liderança desvalorizações. Ainda no setor energético, cai também a EDP – Energias de Portugal (-0,76%) e a REN – Redes Energéticas Nacionais (0,82%). A EDP Renováveis desliza 0,52%, para 13,81 euros, depois de anunciar que vendeu uma participação de 13,5% de projetos eólicos ‘offshore’ em França a duas empresas do grupo industrial japonês Sumitomo, de acordo com a informação publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, antes da abertura do mercado.

A ‘vermelho’ estão também títulos como: BCP (-0,51%), as empresas da pasta e do papel – Altri (-0,91%), Semapa (-0,63%) e Navigator (-1,11%) – e a retalhista Sonae (-0,25%), esta última ainda marcada pelo facto de a Sonae MC ter concluído a operação de venda e posterior arrendamento (‘sale and leaseback’) da propriedade (terreno e infraestrutura) onde opera o hipermercado Continente, localizado no Centro Comercial Rio Sul Shopping, no Seixal.

Em contraciclo, com ganhos, está a Jerónimo Martins, que sobe os ligeiros 0,30%, para 10,17 euros, e a Sonae Capital, que avança 0,33%, para 0,90 euros, e parece ignorar o desânimo do retalho a nível europeu. Em causa está o facto de ontem a britânica Asos ter tombado 38% depois de ter feito um profit warning a alertar que quer as vendas quer os lucros serão inferiores ao que havia sido referido. O pessimismo alastrou-se à sueca H&M (-9%).

Quanto às principais praças da Europa, o índice alemão DAX perde 0,97%, o britânico FTSE 100 desliza 0,51%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,39%, o italiano FTSE MIB está em linha d’água (+0,01%), o espanhol IBEX 35 perde 0,22% e o holandês AEX recua 0,84%. O Euro Stoxx desliza 0,27%.