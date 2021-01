Bolsas europeias caiem em toda a linha. BCP e EDP Renováveis pressionam PSI 20

O principal índice bolsista português (PSI 20) arrancou no vermelho esta quinta-feira. O PSI 20 cai 1,32, para 4.722,91 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Entre os principais indices europeus, o alemão DAX perde 0,98%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,67%, o britânico FTSE cai 0,80% e o espanhol IBEX recua 0,47%. O agravamento da pandemia está a preocupar os investidores, no Velho Continente, que revelam incertezas face a um desempenho positivo do mercado bolsista.

Embora, nos Estados Unidos, a Reserva Federal (Fed) tenha decidido manter a principal taxa de juro inalterada, o que indica que a Fed manterá os apoios massivos à economia, a situação na Europa preocupa. O facto de a União Europeia não conseguir solucionar a disputa com a AstraZeneca por causa dos atrasos na produção da vacina, aumenta o risco de atrasos na distribuição da vacina para a Covid-19, numa altura em que o número de casos continua a subir em todo o continente.

Na praça portuguesa, o PSI 20 é pressionado, sobretudo, pela EDP Renováveis e pelo BCP. A energética afunda 2,93%, para 21,5 euros, e o BCP cai 1,41%, para 0,111 euros.

O sector energético é o que mais pesa na praça nacional, com a EDP e a Galp Energia a contribuírem também para o mau arranque. A empresa liderada por Miguel Stilwell desce 1,37% para os 5,03 euros, e a petrolífera nacional cai 1%, para 8,49 euros.

A Galp acompanha a tendência verificada no mercado petrolífero. O Brent cai 0,56%, para 55,16 dólares, e o WTI perde 0,68%, para 52,48 dólares, numa altura em que os investidores receiam a evolução da pandemia da Covid-19. É que o agravar do surto epidemiológico representa menor procura pelo “ouro negro” face ao abrandar das atividades económicas que dependem do petróleo.

No mercado cambial, o euro desliza 0,03% face ao dólar, para 1,210 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro aprecia 0,20%, para 0,886 libras. A libra deprecia 0,25% face à moeda norte-americana, para 1,365 dólares.

