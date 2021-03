Bolsas europeias fecham com ganhos. CTT e BCP animam Lisboa

As bolsas europeias fecharam a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, pouco depois de a Agência Europeia do Medicamento ter concluído que a vacina da AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19 é segura e eficaz. Perante as dúvidas em relação à formação de coágulos e ao potencial risco do fármaco, o regulador tranquilizou inclusive os investidores.

O PSI-20 subiu 0,46% para 4.789,47 pontos, impulsionado sobretudo pelas seguintes cotadas: CTT – Correios de Portugal (+3,13% para 2,96 euros) – que exigiram ontem uma compensação estatal pelos “impactos da pandemia” -, o BCP (+2,97% para 12 cêntimos) – animado com a subida dos juros -, a Corticeira Amorim (+2,54% para 10,50 euros) e empresa da pasta e do papel Altri (+3,07% para 6,04 euros).

Em destaque encontra-se ainda a Sonae, cujos títulos avançaram 0,70% para 72 cêntimos, depois de a empresa liderada por Cláudia Azevedo ter anunciado esta manhã que fechou 2020 com lucros de 71 milhões de euros, o que representa uma quebra de 57,2% em termos homólogos. Ainda assim, a dona do Continente da Worten teve um EBITDA subjacente praticamente estável nos 593 milhões de euros e o investimento total foi superior a 500 milhões de euros.

No resto da Europa, atenta à reunião do Banco de Inglaterra, o sentimento é igualmente otimista. O índice alemão DAX subiu 1,31%, o britânico FTSE 100 ganhou 0,24%, espanhol IBEX 35 cresceu 0,32%, o francês CAC 40 avançou 0,13%, o holandês AEX ganhou 0,25% e o italiano FTSE MIB somou 0,32%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma valorização de 0,46%.

Conforme refere o analista Ramiro Loureiro, do Millennium bcp, a bolsa de Frankfurt liderou os ganhos, “impulsionado pelas valorizações da Siemens AG, Allianz e Deutsche Bank”. “À hora de fecho europeu do outro lado do Atlântico o índice Nasdaq100 desvalorizava 1,5%, castigado pela subida das yields“, destaca o trader, numa nota de mercado.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ cai mais de 5%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, tomba 5,36% para os 61,14 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a afundar 5,12% para os 64,52 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,43% face ao dólar, para os 1,1927 dólares, enquanto a libra esterlina perde 0,20% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3935 dólares.

“O comunicado da Fed e as posteriores declarações de Powell tranquilizaram o mercado. O diagrama de pontos continua a apontar que não haverá qualquer movimento nas taxas de juro oficiais até 2023”, concluem os analistas do Bankinter.