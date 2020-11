Bolsas europeias fecham com perdas. BCP e Galp pesam no PSI-20

As bolsas europeias encerraram a sessão desta quinta-feira com perdas, na sequência do aumento de casos de infeção por Covid-19 no ‘Velho Continente’ e das más notícias sobre o acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. O índice português, PSI-20, não foi exceção e fechou as negociações com uma queda de 1,14% para 4.367,51 pontos.

A pesar sobre a bolsa de Lisboa esteve sobretudo o BCP, que ontem disparou 10% mas regressou agora às quedas (-3% para 0,11 euros), e a Galp Energia, que caiu 1,89% para 8,82 euros.

Em destaque, pela positiva, esteve a EDP Renováveis, que subiu 1,o5% para 17,26 euros, depois de ter informado o mercado de que assegurou um contrato de venda de energia com a Novartis em Espanha.

Já a Sonae caiu 2%, para 0,61 euros, apesar de a Sonae Capital ter anunciado a conclusão da venda do Hotel Aqualuz, em Lagos, por 20,6 milhões de euros.

No resto da Europa, o sentimento foi igualmente pessimista. O índice alemão DAX caiu 0,83%, o britânico FTSE 100 perdeu 0,77%, o espanhol IBEX 35 resvalou 0,57%, o francês CAC 40 desceu 0,67%, o holandês AEX caiu 0,81% e o italiano FTSE MIB deslizou 0,39%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma desvalorização de 0,90%.

“A evolução da pandemia do novo coronavírus levou a cidade de Nova Iorque a decidir fechar escolas depois das infeções terem ultrapassado um limite crítico. Tóquio registou níveis de infeções recorde. As negociações do Brexit foram interrompidas após um membro da União Europeia envolvido nas mesmas ter testado positivo para o Covid-19”, sintetiza Ramiro Loureio, trader do Millennium bcp, em research.

“Teremos também a Black Friday, a Cyber Monday e, em dezembro, mais medidas dos bancos centrais… Tudo isto será bastante construtivo para as bolsas”, lembram os analistas do Bankinter, numa nota de mercado.

O valor do ‘ouro negro’ está a cair, um dia depois de o relatório API indicar um aumento de 4,17 milhões de barris nos estoques de petróleo dos Estados Unidos. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, desce 0,67% para os 41,73 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 0,63% para os 44,06 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,10% face ao dólar, para 1,1841 dólares, e a libra esterlina cai 0,34% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3224 dólares.