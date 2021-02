Bolsas europeias iniciam semana em alta. PSI 20 impulsionado por BCP, Galp e EDP

O principal índice bolsista português (PSI 20) iniciou a sessão desta segunda-feira a negociar em terreno positivo. O PSI 20 ganha 0,86%, para 4.766,60 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,29%, o britânico soma 0,91%, o francês CAC 40 sobe 0,84% e o espanhol IBEX 35 ganha 0,97%. Os investidores negoceiam hoje otimistas com as campanhas de vacinação contra a covid-19 e as perspetivas mais positivas para a recuperação da economia global.

Na bolsa portuguesa, os títulos do BCP, da Galp Energia e do BCP impulsionam o PSI 20. O banco português soma 1,02%, para 0,120 euros, e a petrolífera nacional cresce 1,51%, para 9,150 euros. Já a a EDP avança 0,63%, para 4,972 euros, e a EDP Renováveis ganha 0,49%, para 20,5 euros.

Destaque para a Galp que acompanha a tendência do mercado petrolífero. Em Londres, o Brent avança 1,55%, para 63,33 dólares, enquanto o WTI, em Nova Iorque, ganha 1,90%, para 60,60 euros.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,19% face ao dólar, para 1,214 dólares. Já na relação com a libra, a moeda da zona euro deprecia 0,21%, para 0,873 libras. A libra, por sua vez, aprecia 0,42%, para 1,390 dólares.