Bolsas europeias seguem em alta após corte das taxas de juro do banco central britânico

Os investidores estão a reagir de forma positiva ao anúncio do Banco de Inglaterra (BoE, na sigla anglo-saxónica) de um novo corte na taxa de juro com o intuito de mitigar o impacto económico do surto do novo coronavírus (Covid-19).

Antes da abertura do mercado, o banco central do Reino Unido baixou as taxas de juro de 0,75% para os 0,25% e criou uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas. Esta é a mais recente medida pública para controlar esta epidemia, o que faz com que o índice bolsista britânico FTSE 100 avance agora 1,48%.

“De forma similar à Fed, o BoE decidiu cortar as taxas de juro em 50 pontos base fora de uma reunião monetária programada, baixando a taxa principal para apenas 0,25%. A medida não apanhou os mercados totalmente desprevenidos, mas a libra depreciou (embora neste momento esteja a recuperar-se da queda)”, assinala o analista André Pires, da XTB.

As bolsas europeias seguem em alta e Lisboa não é exceção. Após ter aberto a sessão desta quarta-feira com uma subida de 1,35%, o PSI-20 mantém-se em terreno positivo, com subida de 2,03%, para os 4.323,24 pontos, acompanhando o sentimento de Wall Street ontem à noite – só as bolsas asiáticas ‘escaparam’ a este otimismo dos mercados financeiros globais.

O principal índice nacional está a ser sobretudo impulsionado pelas fortes valorizações do BCP (+4,16%, para 0,13 euros) e da Mota-Engil (+5,63%, para 1,14 euros), bem da EDP – Energias de Portugal (+2,19%, para 4,06 euros), da Galp Energia (+2,15%, para 9,71 euros) e dos CTT – Correios de Portugal (+2,29%, para 2,14 euros). A cair estão apenas os títulos da Corticeira Amorim (-0,65%) e da F. Ramada (-1,79%).

As restantes praças do ‘Velho Continente’ mantém-se igualmente animadas. O índice alemão DAX sobe 2,25%, o francês CAC 40 soma 2,31%, o holandês AEX avança 2,02%, o espanhol IBEX 35 cresce 2,67% e o italiano FTSE MIB valoriza 2,13%. O Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma valorização de 2,50%.

“Ontem, o governo de Tóquio anunciou um segundo pacote de medidas para suportar a economia, num total de 4 mil milhões de dólares. Em Itália, que na segunda-feira determinou o estado de quarentena nacional, o governo anunciou que está a preparar um plano que mitigue os custos financeiros de muitas empresas e cidadãos cuja atividade ficou suspensa pela quarentena. Hoje de manhã, os jornais italianos apontavam para um pacote de 18 mil milhões de euros”, referem ainda os analistas do CaixaBank/BPI Research, numa nota de mercado.

O preço do petróleo voltou a cair. A cotação do barril de Brent está a perder 2,02%, para 36,47 dólares, enquanto a cotação do crude WTI recua 2,15%, para 33,62 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, o euro aprecia 0,37% face ao dólar (1,1321) e a libra esterlina “valoriza” 0,41% perante a divisa dos Estados Unidos (1,2959).