Bolsas europeias seguem em alta. Milão sobressai depois de Mario Draghi aceitar formar governo de emergência

As bolsas europeias negoceiam a meio da sessão desta quarta-feira em terreno positivo, mantendo a tendência do início das negociações. O índice português PSI-20 não é exceção e valoriza 0,36% para os 4.819,79 pontos, estando a ser impulsionado pela subida de 2,20% da EDP Renováveis para 23,20 euros.

Na praça de Lisboa, as ações da Ibersol sobem também mais de 2% para 5,02 euros. A ‘verde’ estão ainda os títulos da EDP – Energias de Portugal (+0,54% para 5,23 euros), da Altri (+0,40% para 5,01 euros) ou da REN (+0,43% para 2,35 euros).

No resto da Europa, o sentimento é igualmente otimista, estando apenas o índice britânico FTSE 100 a deslizar 0,03%. O índice alemão DAX sobe 0,63%, o espanhol IBEX 35 cresce 0,88%, o francês CAC 40 avança 0,19%, o holandês AEX soma 0,19% e o Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma valorização de 0,69%.

A Itália está em destaque nos mercados financeiros. O principal índice da bolsa de Milão está a disparar 2,65% para 22.651,50 pontos, depois de o presidente de Itália ter nomeado Mário Draghi para formar um governo de emergência no país. O nome do ex-presidente do BCE surgiu ontem, num discurso de Sergio Mattarella, dias depois de o presidente da Câmara dos Deputados transalpina lhe ter comunicado o fracasso da sua mediação para se formar um novo Executivo.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a subir: o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 0,66% para os 55,12 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,31% para os 57,98 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,23% face ao dólar, para os 1,2014 dólares, enquanto a libra esterlina recua 0,32% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3623 dólares.