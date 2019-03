Bolsas europeias sem tendência definida. PSI 20 em queda com a Altri a liderar as perdas

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira a desvalorizar 0,62%, para 5.151,6o pontos. O PSI 20 registou onze descidas e sete subidas, num dia em que a Corticeira Amorim (-1,66%), o Millennium bcp (-1,76%) e a Altri (-2,47%) lideraram as perdas.

A Corticeira Amorim acabou a sessão nos 10,66 euros; o BCP recuou para 0,22 euros; e a Altri caiu para 7,120 euros.

Em sentido positivo, destaque para as subidas da NOS, que subiu 0,74%, para 5,425 euros; os CTT valorizaram 0,58%, para 2,7920 euros; e a REN avançou 0,38%, para 2,67 euros.

Na Europa, o desempenho das bolsas não teve um tendência definida. O índice pan-europeu Euro Stoxx 50 manteve-se ‘flat’ em relação à sessão da véspera, com uma queda ligeira de 0,01%, para 3.303,95 pontos. As alemãs Adidas (-1,32%), a Volkswagen (-1,83%) e Bayer (-1,99%) lideraram as perdas a nível europeu.

Em trajetória descendente estiveram ainda as bolsas de Frankfurt e de Madrid. Na Alemanha, o DAX desvalorizou 0,17%, para 11.524,17 pontos, e em Espanha, o IBEX 35 cedeu 0,11%, para 9.161,70 pontos.

Destaque para as praças de Londres e Paris que valorizaram. O britânico FTSE 100 subiu 0,29%, para 7.151,15 pontos; e o francês CAC 40 avançou ligeiramente 0,08%, para 5.270,25 pontos.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. Em Londres, o barril do Mar do Norte, o Brent, avança 0,21%, para 66,72 dólares. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate sobe 0,19%, para 56,90 dólares.