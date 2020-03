Bolsonaro desmente resultado positivo ao Covid-19

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro revelou, esta sexta-feira, que testou negativo para o novo coronavírus depois de Eduardo Bolsonaro ter confirmado à Fox News que o primeiro resultado para o teste foi positivo. Na rede social Facebook, Bolsonaro desmentiu o resultado dos exames através de uma fotografia com a descrição “HFA/SABIN atestam negativo para o Covid-19 o Sr. Pres. da Republica Jair Bolsonaro”.

O presidente brasileiro começou a ser monitorizado desde a manhã de quinta-feira, quando o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com a doença.

Wajngarten participou da comitiva da viagem presidencial aos EUA e esteve em jantar no sábado com Bolsonaro e Donald Trump. Segundo fontes próximas ao presidente americano, Trump estaria “muito preocupado” após entrar em contacto com Wajngarten e Bolsonaro, embora tenha procurado transmitir tranquilidade publicamente.

Esta terça-feira, durante um discurso para a comunidade brasileira em Miami, nos Estados Unidos da América, Bolsonaro disse que o novo coronavírus é uma pequena crise criada por uma fantasia divulgada pelos ‘media’ no mundo.

“Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise. No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia [veículos de imprensa] propala ou propaga pelo mundo todo”, afirmou Bolsonaro, citado pelos ‘media’ brasileiros.