Bolsonaro trava aumento do preço do gasóleo no Brasil com um telefonema

A Petrobras anunciou na quinta-feira um aumento do preço do gasóleo nas suas refinarias. Mas a companhia desistiu da subida do preço após a intervenção do presidente brasileiro.

A petrolífera estatal pretendia aumentar o preço do gasóleo, produzido nas suas refinarias e vendido às gasolineiras, em 5,74% para 2,2662 reais por litro (cerca de 0,516 euros). Mas este aumento foi travado pelo presidente brasileiro depois de um telefonema de Jair Bolsonaro para o presidente da Petrobras Roberto Castello Branco. A chamada telefónica durou menos de 20 minutos e foi o suficiente para a petrolífera estatal recuar na sua intenção de aumentar o preço.

Apesar da sua intervenção direta, Jair Bolsonaro garantiu que a política do seu Governo é de “mercado aberto de não intervenção na economia” e que não defende práticas “intervencionistas” nos preços da Petrobras, disse o presidente, citado pela Globo.

A intervenção do presidente nos preços foi justificada pelo ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni com o argumento de que o gasóleo é importante para os camionistas e para os transporte de mercadorias. O Governo Bolsonaro quer assim evitar conflitos com o setor, depois de em maio de 2018 um protesto nacional contra o aumento do preço do gasóleo ter levado os camionistas a bloquearem estradas em todo o Brasil, país que conta com 1,89 milhões de camiões a circular.

A Petrobras disse que havia margem para adiar o aumento do preço do gasóleo “por alguns dias”, justificando assim a não mexida no preço.

Para terça-feira, 16 de abril, ficou marcada uma reunião entre responsáveis da Petrobras e do Governo, incluindo os ministros da Economia, Paulo Guedes, das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

A decisão foi mal recebida pelos investidores, com a Petrobras a afundar mais de 8% na bolsa de São Paulo, perdendo 32,4 mil milhões de reais (7,3 mil milhões de euros), passando a valer 361,49 mil milhões de reais (82,2 mil milhões de euros).

Olhando para a decisão, os analistas consideram que a decisão está ao nível das decisões tomadas pelos anteriores Governos brasileiros liderados por Lula da Silva ou Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Isto faz-nos lembrar de governos anteriores que usaram os preços da Petrobras para fins políticos”, disse à Bloomberg Luiz Francisco Caetano da Planner Corretora.

“É uma decisão terrível, mesmo que tenha sido tomada para evitar outra greve dos camionistas”, afirmou Leonardo Rufino da Pacífico Gestão de Recursos.