Bons sinais sobre a economia chinesa animam Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram a sessão desta segunda-feira a negociar no verde em linha com as pares europeias. A animar os mercados estão os dados sobre a atividade industrial chinesa, que parecem atenuar algum receio sobre o abrandamento da economia mundial.

“O PMI Chinês de Março melhorou, mostrando que a segunda maior economia global pode estar a voltar ao crescimento, sendo este dado o melhor dos últimos 4 meses. O corte dos impostos, maior do que o esperado já está a surtir efeito”, explica Carla Maia Santos, sales team leader da corretora XTB.

O industrial Dow 30 sobre 0,80% para 26.137,11 pontos, o S&P 500 avança 0,76% para 2.856,06 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 1% para 7.806,51 pontos.

“O primeiro dia do segundo trimestre de 2019 continua favorável aos bulls dos mercados”, refere Carla Maia Santos. “A favorecer este sentimento positivo, estão as conversações entre os dois gigantes comerciais EUA e China. Os EUA dizem que há mesmo possibilidade de diminuirem os impostos já ativos sobre as importações chinesas, o que é um progresso enorme, pois era um tema que era sempre evitado comentar”.

Os investidores estão, assim, expectantes sobre a nova ronda de negociações entre a China e os Estados Unidos, com o vice-primeiro ministro chinês, Liu He, a visitar Washington, depois de na semana passada uma comitiva norte-americano ter estado em Pequim.

No mercado petrolífero, o brent sobe 1,12% para 68,34 dólares e o petróleo bruto WTI avança 0,78% para 60,61 dólares.