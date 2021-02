Bosch quer recrutar mais 50 engenheiros para Aveiro

A Bosch pretende reforçar o seu centro em Aveiro e recrutar mais 50 engenheiros até ao final deste ano. Esta é uma ambição que está agora nas mãos de Joana Lino, a nova diretora de Recursos Humanos (RH) da Bosch Termotecnologia.

A executiva de 38 anos assumiu a função de gerir o pessoal da tecnológica em Aveiro a 1 de janeiro e está encarregue de ‘caçar’ talentos em desenvolvimento de software, uma área para a qual foram contratados cerca de 200 profissionais desde 2014.

“O nosso objetivo é ter uma equipa de excelência para que consigamos posicionar a Bosch Aveiro como uma empresa reconhecida pelo seu centro de competências nestas áreas tecnológicas”, explica a nova responsável de RH desta unidade da Bosch.

O recrutamento centrar-se-á na engenharia mecânica ligada ao desenvolvimento de bombas de calor e indústria 4.0 e no projeto de inovação com a universidade de Aveiro, segundo detalhou a multinacional, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A Bosch, que tem cerca de 1.250 colaboradores em Aveiro, tem nessa cidade o seu centro de competências para aquecimento de água, um centro de engenharia de software para diferentes áreas de negócio do Grupo e as atividades de produção de esquentadores e bombas de calor para a Europa e América do Norte.

“Não somos meros executantes, mas sim pensantes. Acrescentamos valor e por isso tornamo-nos muito atrativos no Grupo Bosch. Somos um povo lutador e trabalhador e, quando aliado às nossas sólidas competências técnicas e pessoais, temos uma fórmula mágica que nos torna especiais”, assegura Joana Lino, que integrou a equipa de RH da Bosch em 2007.