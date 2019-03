BPI colocou 500 milhões em Obrigações Hipotecárias a 5 anos com procura superior a 3.100 milhões

O BPI colocou hoje 500 milhões de euros em Obrigações Hipotecárias a 5 anos com uma procura superior a 3.100 milhões, anuncia o banco em comunicado.

O banco “aproveitou as condições favoráveis de mercado para ser o primeiro emitente português a recorrer ao mercado de dívida “Covered” no ano de 2019”, diz a instituição que acrescenta que “esta operação destina-se a financiar o crescimento previsto para a atividade do BPI, de acordo com o plano estratégico 2019-21”.

A emissão de Obrigações Hipotecárias no montante de 500 milhões de euros tem vencimento em março de 2024. “A forte procura registada assinala com grande sucesso o regresso do BPI ao mercado institucional, após nove anos de ausência”, diz o banco português.

A emissão a cinco anos teve uma procura total de 3.127 milhões de euros, ou seja, cerca de 6 vezes o montante da emissão, o que permitiu rever em baixa o nível inicialmente anunciado, de 35 pontos base sobre a taxa mid swap, para um valor final de 25 pontos base sobre a taxa mid swap. A taxa de cupão foi fixada em 0,25%.

Participaram mais de 140 investidores institucionais na emissão, de diversas nacionalidades, “o que demonstra o amplo reconhecimento da qualidade de crédito deste tipo de emissões bem como a confiança associada ao BPI”, reforça o banco.

A emissão terá notação de rating de Aa3 e AA (low), atribuída pela Moody’s e DBRS respetivamente.

A colocação da emissão foi liderada por um sindicato de Bancos constituído pelo Barclays, CaixaBank, LBBW, Natixis e UniCredit.