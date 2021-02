BPI e BPI Gestão de Ativos aderem ao United Nations Global Compact

O BPI e a subsidiária BPI Gestão de Activos formalizaram a adesão ao UN Global Compact (UNGC), que consiste numa iniciativa mundial de cidadania empresarial que lhes permite aceder a programas de sustentabilidade segundo as mais avançadas tendências internacionais.

As duas entidades do Grupo CaixaBank juntam-se assim à BPI Vida e Pensões, signatária desde 2020, e, através do Global Compact Network Portugal, assumem o compromisso de aplicar os Dez Princípios do UN Global Compact na sua estratégia, cultura e operações diárias.

A adesão ao Global Compact insere-se na estratégia de Investimento Responsável da BPI Gestão de Ativos.

“Paralelamente, o BPI e a BPI Gestão de Ativos vão envolver-se em projetos colaborativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, lê-se no comunicado.

A BPI Gestão de Ativos é a primeira Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo (SGOIC) portuguesa a aderir à iniciativa UN Global Compact.

O United Nations Global Compact é uma iniciativa na área de cidadania empresarial, que teve a sua origem numa proposta do Secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no ano 2000. Assenta em dez Princípios Fundamentais, nas áreas dos Direitos Humanos, Práticas Laborais, Proteção Ambiental e Anticorrupção, e visa promover o compromisso público e voluntário das empresas em cumpri-los, bem como alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos na Cimeira das Nações Unidas.

O Global Compact conta com mais de 12.000 empresas presentes em mais de 160 países.