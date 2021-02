BPI e CaixaBank eleitos os melhores em corretagem de Obrigações pela Euronext

O BPI e CaixaBank foram distinguidos na 10ª edição dos Euronext Lisbon Awards 2021. O banco português BPI, foi galardoado enquanto intermediário financeiro local, em conjunto com o espanhol CaixaBank, como Membro da Euronext. Ambos venceram o Euronext Lisbon Awards 2021 na categoria “Market Member in Bonds”, que distingue a entidade com o maior valor negociado em Obrigações na Euronext Lisbon, no último ano.

Criados em 2011, os Euronext Lisbon Awards procuram distinguir emitentes, intermediários financeiros, e outras instituições e pessoas que, no último ano, mais se destacaram no mercado de capitais.

As duas entidades receberam pela primeira vez este prémio, que reconhece a liderança que o BPI e o CaixaBank têm assumido no mercado de corretagem de valores mobiliários, em particular de Obrigações.

A Euronext anunciou esta terça-feira a lista de vencedores da 10º edição dos Euronext Lisbon Awards.

