BPI, La Caixa e Fundação para a Ciência e Tecnologia abrem candidaturas ao Programa Promove 2020

O BPI e Fundação ”la Caixa”, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, anunciaram a abertura de candidaturas ao Programa Promove 2020.

A FCT compromete-se a igualar o valor dos recursos que a Fundação la Caixa venha a alocar à edição de 2020, com um orçamento conjunto de até 2,4 milhões de euros.

“O BPI e a Fundação la Caixa lançam a 3.ª edição do Programa Promove, que visa apoiar iniciativas inovadoras em domínios estratégicos para o desenvolvimento das regiões do interior de Portugal e que sejam replicáveis para outras regiões com características semelhantes”, lê-se no comunicado.

Para a edição de 2020, além do concurso destinado a projetos-piloto inovadores e do concurso de ideias destinado a estudantes de instituições de ciência e ensino superior, foi aberta uma nova linha de apoio a projetos de I&D mobilizadores, em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que visa a promoção da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação até à prova de conceito, em domínios estratégicos para o desenvolvimento sustentável.

O Programa Promove está aberto a entidades que pretendam desenvolver projetos localizados nos Municípios das NUTS III Alto Tâmega e Terras de Trás-os-Montes, e ainda os municípios de Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Côa da NUTS III Douro; nos Municípios das NUTS III Beiras e Serra da Estrela, e Beira Baixa; e nos Municípios das NUTS III Alto Alentejo e Baixo Alentejo, e ainda os municípios de Alandroal, Borba, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz e Vila Viçosa da NUTS III Alentejo Central.

A apresentação de candidaturas para projetos-piloto inovadores tem de ser feita até 27 de setembro de 2020. O concurso de ideias é até 18 de outubro de 2020, e os projetos de I&D mobilizadores tem o prazo até 4 de outubro de 2020.