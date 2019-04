BPI vende ações da Sonae GPS e reduz participação para 4,802%

O banco BPI vendeu fora de bolsa 4.1756.332 ações da Sonae SGPS, reduzindo a sua participação de 5,011% para 4,802%, revela uma comunicação da instituição financeira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Antes desta venda, o BPI tinha 100.211.121 ações da Sonae SGPS, representativas de 5,011% do capital do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

A venda de ações fora de bolsa teve lugar na terça-feira, segundo o comunicado divulgado pela CMVM na noite de sexta-feira.

Na sexta-feira, no encerramento da bolsa de Lisboa, as ações da Sonae SGPS registaram uma queda de 1,16%, cotando-se a 0,94 euros por título.

O Banco BPI é parte do Grupo CaixaBank, que detém 100% do capital do BPI.