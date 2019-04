Brasil: Suspeitas de corrupção levam polícia à sede do partido de Jair Bolsonaro

A Polícia Federal brasileira fez esta segunda-feira buscas numa das sedes do Partido Social Liberal (PLS), do qual faz parte o atual presidente do Brasil, Jaír Bolsonaro, segundo conta a agência “Lusa”.

De acordo com as autoridades brasileiras, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede do PSL e numa gráfica em Belo Horizonte, em gráficas localizadas nas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Lagoa Santa.

A operação intitulada “Sufrágio Ostentação”, procura esclarecer as suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos referentes a campanhas eleitorais de mulheres do partido de Jaír Bolsonaro.

As investigações começaram no passado mês de fevereiro, após algumas candidatas do PSL no estado de Minas Gerais terem afirmado à imprensa e às autoridades que teriam sido usadas para desviar dinheiro público do fundo eleitoral.

Uma delas diz ter sido chamada para o esquema de candidaturas fantasmas diretamente pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O ministro negou as acusações e permaneceu no cargo, apoiado por Jaír Bolsonaro, que declarou a sua intenção de aguardar o resultado das investigações para decidir se manterá ou não Álvaro Antônio no cargo.