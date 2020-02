N26 encerra atividade no Reino Unido devido ao Brexit

A fintech de origem germânica N26 estabeleceu a data limite de 15 de abril para o seus mais de 200 mil clientes britânicos retirarem o dinheiro que têm depositado e fecharem as suas respetivas contas. Segundo o “The Guardian”, a N26 vai deixar de operar no Reino Unido e atribui as culpas ao Brexit.

O diretor-geral de operações no Reino Unido, Will Sorby, pede compreensão aos clientes britânicos: “Gostaríamos de agradecer a todos os clientes do N26 pelo apoio. Planeámos as próximas etapas com cuidado para garantir que este processo seja o mais suave possível para todos os clientes no Reino Unido”.

A instituição financeira alemã abriu atividade no Reino Unido em 2018, mas passados apenas 18 meses vai encerrar atividade. Ainda que a União Europeia tenha garantido que as licenças associadas aos passaportes europeus continuem a funcionar durante o período de transição do Brexit, a administração considerou que atualmente os custos superam os gastos e que não pretendem pedir uma licença exclusiva para operar no Reino Unido após terminar o período de transição a 30 de dezembro de 2020.

A N26 tem mais de cinco milhões de clientes na União Europeia e emprega uma dúzia de pessoas no Reino Unido, sendo que a maioria dos trabalhadores exerce a respetiva atividade a partir da Alemanha.

Ainda assim, o anúncio surpreendeu muitos clientes porque, desde outubro de 2019, o banco tem vindo a emitir vários comunicados onde assegurava que continuaria a operar no Reino Unido. Comunicados esses que já foram apagados.