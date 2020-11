Brexit: Bruxelas revela progressos nas negociações mas alerta que resta muito trabalho e pouco tempo

Embora tenham feito alguns progressos na ultima ronda de negociações, tanto Bruxelas como Londres concordam que ainda há um logo caminho pela frente para que o acordo do Brexit fique finalizado antes do prazo estipulado até ao final do ano.

A nota foi dada por um dos negociadores do Brexit, esta sexta-feira, à “Reuters” que informou que as probabilidades para que ambas as partes cheguem a acordo continuam escassas tendo em conta que ainda não existe consenso sobre as questões do mercado livre entre os 27 Estados-Membros e o Reino Unido.

No entanto, a presidente da Comissão Europeia, na sua mais recente conferência de imprensa, manteve uma postura otimista afirmando que “depois de várias semanas difíceis, de progressos muito lentos, começamos a ver que nos últimos dias fizemos alguns avanços em temas importantes. Isto é bom”, garantiu.

No entanto, advertiu que “ainda faltam uns bons metros para a linha de chegada”, ou seja, “resta muito trabalho pela frente”, e “a pressão do tempo é elevada, sem dúvida”.

As negociações pós-‘Brexit’ ao mais alto nível entre UE e Reino Unido estão atualmente suspensas, “por um curto período”, devido a um caso positivo de Covid-19 na equipa de negociadores do lado comunitário, mas Von der Leyen garantiu que o trabalho prossegue, até porque “já há um texto legal sobre a mesa”.

Apesar da decisão de suspender as discussões numa altura em que se aproxima o fim do prazo para acordo entre os dois blocos, o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, garantiu que “as equipas continuarão o seu trabalho no pleno respeito pelas diretrizes” estipuladas no Acordo de Saída.

Também o seu congénere britânico, David Frost assegurou estar em “estreito contacto com Michel Barnier sobre esta situação.

Os dois lados estão em contrarrelógio para concluir, até final do ano, um acordo de comércio pós-Brexit que possa entrar em vigor em 2021, quando cessa o período de transição que mantém o acesso do Reino Unido ao mercado único europeu.