Brexit: Campanha portuguesa “Brelcome” já chegou à imprensa internacional

“Portugal nunca vos vai deixar” é o slogan da nova campanha do Turismo de Portugal, que pretende fazer com que os turistas britânicos escolham o país como destino de férias.

A campanha que já alcançou cerca de oito milhões de britânicos nas redes sociais e em outras plataformas já chegou à imprensa internacional, com o Reuters a escrever sobre o ‘Brelcome’ esta sexta-feira, 12 de abril.

A importância desta campanha prende-se com o facto do turismo britânico representar 20% dos turistas para Portugal, apesar de no ano passado ter caido 7,3% comparativamente com 2017, de acordo com os dados oficiais.

A campanha portuguesa prende-se na apresentação de diversos vídeos a falar sobre as praias, os campos de golfe e das garrafeiras, que se irão manter com ou sem Brexit. “Pensámos que era a oportunidade ideal para dizer aos nossos bons amigos que não os vamos abandonar”, declarou Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, em declarações à Reuters, acrescentando o facto de Portugal e o Reino Unido serem aliados desde o tratado de Windsor de 1386.

“Temos apresentado crescimentos em todos os mercados durante os últimos três anos, particularmente nos Estados Unidos da América e no Brasil, mas obviamente que nunca vamos esquecer um mercado tão grande como o Reino Unido, que é importante para nós”, disse o presidente da organização responsável pelo turismo.

O Governo português já garantiu que não vão ser precisos vistos para os cidadãos britânicos caso o Brexit aconteça sem acordo. Por conta disso, os aeroportos do Algarve e da Madeira já afirmaram abrir alfândegas separadas para facilitar a entrada destes turistas em Portugal. A lei aprovada também garante proteção aos cidadãos britânicos que tenham morada fixa em Portugal.

De acordo com o ‘Idealista’, o Algarve é a segunda zona balnear mais barata para os turistas provenientes do Reino Unidos, sendo apenas destronada pela Sunny Beach, na Bulgária. Segundo dados do ‘Post Office UK’ de 2019, os nove produtos mais procurados pelos cidadãos britânicos custam uma média de 57,45 libras (66,69 euros) no Algarve. No destino mais caro, em Alicante, Espanha, os mesmos produtos – café, coca-cola, cerveja, vinho, água, protetor solar, repelente e refeições – têm um custo de 95,24 libras (110,56 euros).

Espanha, o país mais popular entre os britânicos, apresentou que 9% dos visitantes eram cidadãos do Reino Unido. No entanto, com o Brexit, Espanha pode vir a ser o maior perdedor caso a saída seja realizada sem acordo. O vizinho de Portugal pode perder até mil milhões de dólares (885 milhões de euros) entre 2019 e 2025.