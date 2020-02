Brexit: Conselho da União Europeia autoriza Bruxelas a iniciar negociações com Reino Unido para futuros acordos

O Conselho da União Europeia (UE) autorizou esta terça-feira a Comissão Europeia a negociar com o Reino Unido uma eventual parceira UE-Reino Unido para o período pós-Brexit. Do lado de Bruxelas, as conversações deverão arrancar em março e serão lideradas pelo negociador-chefe Michel Barnier, que também já tinha liderado a UE nas negociações para a saída de Londres do bloco comunitário.

“O Conselho adotou hoje uma decisão que autoriza a abertura de negociações para uma nova parceria com o Reino Unido e nomeia formalmente a Comissão como negociadora da UE. O Conselho adotou também as diretrizes de negociação, que constituem o mandato para a Comissão nas negociações”, lê no comunicado da UE.

A ‘luz verde’ do Conselho da UE foi adoptada hoje no conselho de assuntos gerais, onde Portugal foi representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

No mesmo comunicado, o Conselho da UE diz que ambiciona para o bloco comunitário “uma parceria económica ambiciosa, abrangente e equilibrada” com o Reino Unido. Um dos ojetivos de Bruxelas é alcançar um acordo de livre comércio entre os dois blocos e, por isso, Michel Barnier tem um “mandato claro e forte”.

A primeira reunião entre a delegação da UE e a delegação britânica está a agendada para março. As negociações têm de estar concluídas até final de 2020, antes de terminar o designado “período de transição” da saída do Reino Unido do clube de Bruxelas, concretizada em 31 de janeiro.